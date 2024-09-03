В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты и взятки

Фото: istock/Oksana Kalinina
В уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму более 2 миллиардов рублей появились новые фигуранты. Кроме того, в расследование добавили эпизод о даче взяток чиновникам военного ведомства.
Главными обвиняемыми в деле проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова, передает ТАСС. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, так как, по версии следствия, они поставили бронежилеты, не соответствующие требованиям Минобороны, похитив при этом средства, выделенные на закупку.
К делу также добавлены обвинения в даче взяток и посредничестве в их передаче. Среди подозреваемых по этим статьям проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Они подозреваются в передаче взяток неустановленным чиновникам Минобороны с целью сокрытия факта поставки некачественной продукции.
Дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как стало известно, что Минобороны закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как оказалось, не соответствовали условиям контракта. Следствие утверждает, что на прибыль от мошеннического контракта Есипов приобрел недвижимость и акции различных компаний. Все трое главных фигурантов дела арестованы и содержатся в СИЗО в Москве.
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К делу также добавлены обвинения в даче взяток и посредничестве в их передаче. Среди подозреваемых по этим статьям проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Они подозреваются в передаче взяток неустановленным чиновникам Минобороны с целью сокрытия факта поставки некачественной продукции.
Дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как стало известно, что Минобороны закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как оказалось, не соответствовали условиям контракта. Следствие утверждает, что на прибыль от мошеннического контракта Есипов приобрел недвижимость и акции различных компаний. Все трое главных фигурантов дела арестованы и содержатся в СИЗО в Москве.
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Елена Перлова