В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты и взятки

«Мы погнались за волком, но он убежал, — рассказала мать. — У нас из-за бедности даже дверей нет».

В воскресенье, 1 сентября, волки ворвались в деревню и ранили двух женщин, но самый страшный случай произошел той же ночью, когда хищники растерзали трехлетнюю девочку. Нападение произошло около четырех часов утра, когда мать девочки, проснувшись от плача младшей дочери, обнаружила, что старшая исчезла.Тело ребенка было найдено в километре от деревни. Волки успели съесть руки девочки, сообщает издание Indian Express. Атаки продолжились в понедельник, 2 сентября. Рано утром волки ворвались в дом другой деревни и напали на престарелую женщину, оставив глубокие раны на ее шее, рте и ушах. Пострадавшую срочно доставили в больницу.С начала весны стая азиатских волков держит в страхе округ Бахрайч. Нападения начались в марте, но в последние недели ситуация ухудшилась: с 17 июля волки растерзали десять человек, восемь из которых стали жертвами в последние недели. Более 50 человек смогли спастись, получив различные травмы. Департамент лесного хозяйства сумел выследить и поймать четырех волков, но еще двое остаются на свободе.