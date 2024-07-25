Главу ВСК Минобороны арестовали за махинации с закупкой томографа в 121 млн

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Тверской районный суд Москвы арестовал гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях при закупке томографа по цене в 121 миллион рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. По данным тг-канала Readovka, руководителя отправили в СИЗО на два месяца — до 23 сентября.
По данным суда, Белкова обвиняют по части 2 статьи 285.4 УК: Злоупотребление должностными полномочиям при выполнении гособоронзаказа. Максимальный срок по ней — 10 лет колонии.
Readovka сообщает, что Белков закупил томограф за 121 миллион рублей вместо 76 миллионов при помощи своей подруги Елены Ляхович, которая нашла для этого подставную фирму. По информации издания, работу гендиректора курировал ранее задержанный Тимур Иванов.
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