Главу ВСК Минобороны арестовали за махинации с закупкой томографа в 121 млн

Тверской районный суд Москвы арестовал гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях при закупке томографа по цене в 121 миллион рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. По данным тг-канала Readovka, руководителя отправили в СИЗО на два месяца — до 23 сентября.