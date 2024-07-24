Ъ: почти 10 лет запросили помогавшему ФСБ бизнесмену за хищения у Минобороны

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Помогавшему ФСБ бизнесмену Андрею Чеснокову запросили около десяти лет лишения свободы за хищения у Минобороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что Чеснокова предлагают приговорить к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Его сообщникам Вадиму Лесных и Василию Титову предлагают дать 9,5 и 8 лет соответственною
Кроме того, гособвинение требует удовлетворить иск Минобороны к ним в размере 488 миллионов рублей.
«Коммерсантъ» назвал арест Чеснокова неожиданным, поскольку он много раз помогал ФСБ в поимке взяточников.
Напомним, что в 2019 году было возбуждено уголовное дело о хищениях. Тогда был заключён контракт на реставрацию полигонов Теректа и Тургай, где ведомство проводит учения. На работу было выделено 760 миллионов рублей, в ещё полмиллиарда выводились через подставные фирмы.
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Кроме того, гособвинение требует удовлетворить иск Минобороны к ним в размере 488 миллионов рублей.
«Коммерсантъ» назвал арест Чеснокова неожиданным, поскольку он много раз помогал ФСБ в поимке взяточников.
Напомним, что в 2019 году было возбуждено уголовное дело о хищениях. Тогда был заключён контракт на реставрацию полигонов Теректа и Тургай, где ведомство проводит учения. На работу было выделено 760 миллионов рублей, в ещё полмиллиарда выводились через подставные фирмы.
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Анастасия Чинкова