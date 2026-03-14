Голый наркоман зарезал девушку и оторвал голову голубю в ЖК «Юнтолово»
Голый наркоман зарезал девушку и оторвал голову голубю в ЖК «Юнтолово». Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
В квартире на Гладышевской обнаружили тело с ножом в шее. По предварительным данным, 30-летний мужчина выбежал на улицу голым, где его задержали полицейские и сотрудники скорой помощи. Он сообщил правоохранителям, что предотвратил деятельность шпионки, угрожавшей безопасности страны. Погибшей было 29 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время будет избрана мера пресечения для подозреваемого, который сейчас пытается прийти в себя после употребления алкоголя и других веществ.
