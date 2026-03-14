В Москве несколько человек пострадали в аварии с экскурсионным автобусом с детьми
Микроавтобус столкнулся с экскурсионным автобусом с детьми на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Водителю микроавтобуса Volkswagen стало плохо, в результате чего транспортное средство по касательной столкнулось с экскурсионным автобусом. После этого микроавтобус развернуло, и в него врезалось еще несколько авто.
Количество пострадавших в ДТП возросло до девяти человек. Шесть из них госпитализированы, передает ТАСС. Один из пострадавших был доставлен в больницу с помощью санитарного вертолёта. В результате дорожно-транспортного происшествия дети остались невредимы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
