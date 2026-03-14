На Урале хаски едва не сняла скальп у двух детей и покусала своего хозяина
В Свердловской области собака напала на двух детей и искусала своего хозяина. Об этом информирует прокуратура региона.
В пятницу, 13 марта, в посёлке Светлый, расположенном под Сысертью, хаски напала на четырёхлетнего мальчика и восьмилетнюю девочку. В результате нападения дети получили укусы лица и волосистой части головы, а также скальпированные раны. После этого их госпитализировали. В тот же день собака укусила своего хозяина, который также был вынужден обратиться за медицинской помощью.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Обстоятельства произошедшего уточняются.
