Голову модели российского происхождения похитили из гроба в Италии
Прокуратура итальянского Бергамо расследует осквернение тела бывшей модели с российскими корнями Памелы Дженини, которую в октябре 2025 года зарезал бывший партнер. Голову девушки похитили из гроба. Об этом сообщает местное издание Corriere di Bergamo.
Злоумышленники проникли в могилу, где находился гроб, который планировали перенести в семейную часовню, и вскрыли его. Работники кладбища обратили внимание на несколько незатянутых винтов и силиконовый герметик, находящийся на краях гроба.
Правоохранительные органы предполагают, что в преступлении могли участвовать несколько человек, так как для перемещения тяжёлого гроба требовались усилия нескольких исполнителей. Полиция анализирует записи с камер видеонаблюдения, однако часть данных могла быть удалена автоматически.
Следствие установило, что семья погибшей не получала никаких угроз или требований. Тем не менее, адвокат родственников не исключил, что преступление могло быть совершено человеком, одержимым личностью Дженини.
29-летняя Дженини была внучкой эмигрантки из России. Она изучала русский язык и рассматривала возможность получения российского гражданства.
