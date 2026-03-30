Мужчина в состоянии наркотического опьянения попытался угнать самолет в аэропорту
В международном аэропорту Дейтона-Бич, штат Флорида, 58-летний Брайан Паркер в состоянии наркотического опьянения заехал на автомобиле в зону посадки и попытался сесть в два пустых самолета. Об этом информирует издание Daily Star.
Инцидент произошел 25 марта. Мужчина проехал через ворота пропускного пункта и едва не врезался в учебный самолет на взлетно-посадочной полосе. После этого он попытался попасть на борт двух воздушных судов.
Сотрудники полиции задержали американца, который находился в дезориентированном состоянии и удивился, что оказался среди самолетов. Никто не пострадал во время происшествия. Паркеру предъявили обвинения, включая попытку угона и незаконное проникновение на аэродром.
