В Петербурге осудили женщину, укравшую 45 свадебных платьев
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил укравшей 45 свадебных платьев Елене Константиновой наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Константинова разработала план хищения свадебных платьев, аксессуаров и денежных средств у граждан. Она предлагала услуги по перепродаже бывших в употреблении платьев, но не собиралась их продавать. Чтобы придать своим действиям видимость законности, злоумышленница заключала договоры с клиентами и выдавала им товарные чеки от имени индивидуального предпринимателя Е. А. Константиновой.
После заключения договоров преступница не выполняла обязательства по предпродажной подготовке и продаже товаров, не возвращала деньги клиентам и распоряжалась имуществом по своему усмотрению. В результате она похитила 45 свадебных платьев и аксессуаров общей стоимостью 1 161 550 рублей, а также получила 76 950 рублей за «услуги» по подготовке к продаже, что в сумме составило общий ущерб в размере 1 238 500 рублей.
