Голубя затоптали в Санкт-Петербурге, чтобы сделать треш-контент
В центре Санкт-Петербурга произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Группа молодых людей жестоко расправилась с городским голубем, пишет 78.ru.
По имеющимся данным, птице нанесли сильный удар, после чего она упала на землю. Один из участников компании нанес животному множественные травмы, буквально растоптав его. В результате инцидента птица погибла на месте.
Позднее фигурант истории, не скрывая цинизма, заявил, что не раскаивается в содеянном. Напротив, по его словам, он «ещё мало сделал» и испытывает удовлетворение от совершенного, в том числе высказываясь о намерении надругаться над тушкой. Свои действия молодой человек объяснил псевдосанитарными мотивами, назвав голубей переносчиками инфекций.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Действиям группы дадут правовую оценку.
Читайте также: