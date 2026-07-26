Голубя затоптали в Санкт-Петербурге, чтобы сделать треш-контент

26 июля 2026, 11:27

78.ru: Блогер затоптал голубя в Санкт-Петербурге, чтобы сделать треш-контент

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

В центре Санкт-Петербурга произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Группа молодых людей жестоко расправилась с городским голубем, пишет 78.ru.