Знаменитый белый голубь в 13-й раз вернётся на фонтан в Дубне

30 июня 2025, 15:45

Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В ближайшие дни фигурка знаменитого в Дубне белого голубя вновь появится на шпиле фонтана в сквере на улице Жолио-Кюри. Её возвращают на место уже в 13-й раз, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Голубь сидел на шпиле в далёкие 1960-е годы. Инициативная группа дубненцев решила восстановить исторический облик гидротехнического сооружения в Институтской части города. Первого голубя закрепили на шпиле фонтана в 2012 году.



Отсутствие очередной птицы обнаружилось на днях. Пустой шпиль фонтана порождает у горожан множество версий. Одни говорят о некоем коллекционере, другие обвиняют вандалов. На этот раз птица нашлась быстро – неподалёку в сквере, на скамейке.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Обновляют её почти ежегодно. Сначала всем городом сбрасывались на изготовление, потом проект «Голубь на фонтане» получил первую премию губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Парки и скверы» – 100 тыс. рублей. Потом заботу о возвращении исторического облика фонтану взял на себя муниципалитет.

«Голубь на фонтане символизирует связь поколений. Он был установлен ещё в советские годы, а в наши дни активисты вернули его. И что бы не происходило, он всегда возвращался. Наши коммунальщики проведут подготовительные работы и надёжно закрепят скульптуру», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.