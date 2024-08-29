Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России

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Американская компания Google оказалась в центре скандала после того, как стало известно о скрытии проблем с судебными разбирательствами в России и ЮАР от своих акционеров. По данным газеты «Ведомости», это выяснилось в ходе разбирательства в окружном суде Калифорнии (отделение Сан-Хосе), куда Google подала иск против российских телеканалов RT, «Спас» и «Царьград». Компания потребовала ввести анти-исковые запреты в ответ на решение российских властей о разблокировке их YouTube-каналов.
Alphabet, управляющая холдинговая компания Google, признала, что юридические вопросы, связанные с Россией, действительно существовали, однако подробности этих дел не были раскрыты акционерам.
Сейчас Google стремится получить судебное постановление, которое исключит возможность предъявления претензий за пределами США и Великобритании, защищая свои интересы в зарубежных юрисдикциях. Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян выразил обеспокоенность тем, что Google использует свои юридические ресурсы для избегания ответственности. Он также отметил, что акционеры должны быть насторожены, поскольку информация о некоторых судебных разбирательствах, включая аресты имущества компании, была скрыта.
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Елена Перлова