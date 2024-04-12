Обанкротившаяся «дочка» Google требует компенсации от материнской компании

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский братился в арбитражный суд Москвы с просьбой признать нелегальными сделками перечисление российским подразделением Google порядка 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC, а также перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на заявление, опубликованное на Федресурсе.