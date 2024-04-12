Обанкротившаяся «дочка» Google требует компенсации от материнской компании

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Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский братился в арбитражный суд Москвы с просьбой признать нелегальными сделками перечисление российским подразделением Google порядка 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC, а также перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на заявление, опубликованное на Федресурсе.
Как утверждает конкурсный управляющий, выплата дивидендов осуществлялась ООО «Гугл» в условиях «признаков неплатежеспособности», при этом существовали требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований.
По мнению Таляровского, в связи с этим сделки были недействительны, поскольку проводились на фоне банкротства российской дочки Google и наносили ущерб кредиторам.
Ранее сообщалось, что Google удалит записи о действиях пользователей по «иску об инкогнито». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По мнению Таляровского, в связи с этим сделки были недействительны, поскольку проводились на фоне банкротства российской дочки Google и наносили ущерб кредиторам.
Ранее сообщалось, что Google удалит записи о действиях пользователей по «иску об инкогнито». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак