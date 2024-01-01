Суд отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой из-за нецензурной лексики

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Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой.
Заблокировать канал требовал предприниматель и общественный деятель Александр Морозов, которого смутили размещенные на YouTube ролики с ненормативной лексикой, пишет ТАСС.
Морозов просмотрел 84 ролика, размещённых на на канале «Настя Ивлеева», и обнаружил, что ведущая распространяет информацию в неприличной форме, оскорбляя человеческое достоинство, общественную нравственность.
Предприниматель требовал от ООО «Гугл» заблокировать аккаунт и взыскать с компании и блогера 10 млн рублей.
Но суд решил, что интересы истца информация, упоминаемая в роликах, не затрагивает. Также суд установил, что видеоматериалы имели маркировку 18+.
В итоге иск отклонен судом в полном объёме.
Ранее Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой. Шоумен прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.
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«Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО «Гугл» о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать», - следует из решения суда.
Предприниматель требовал от ООО «Гугл» заблокировать аккаунт и взыскать с компании и блогера 10 млн рублей.
Но суд решил, что интересы истца информация, упоминаемая в роликах, не затрагивает. Также суд установил, что видеоматериалы имели маркировку 18+.
В итоге иск отклонен судом в полном объёме.
Ранее Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой. Шоумен прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.
«Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.Читайте также:
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Мария Фирсова