Госавтоинспекция Москвы обнаружили в иномарке 43 пакета с наркотиками

Фото: ГУ МВД России по Москве
Инспекторы ДПС Центрального округа Москвы задержали 30-летнего приезжего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.
Сотрудники полиции 28 февраля остановили автомобиль такси «Киа Рио» для проверки документов на Набережной Академика Туполева. В ходе общения с водителем инспекторы обратили внимание на нервное поведение пассажира. Заметив пристальный взгляд полицейских, 30-летний мужчина признался, что при нем находятся запрещенные вещества. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
При личном досмотре у подозреваемого было изъято 43 пакета, общей массой свыше 95 граммов. Экспертиза установила, что в пакетах содержится мефедрон. По словам задержанного, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта в виде закладок.
В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего. Подозреваемому грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 30 УК РФ («Покушение на преступление») и статьей 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Как сообщили в полиции, фигурант был задержан.
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При личном досмотре у подозреваемого было изъято 43 пакета, общей массой свыше 95 граммов. Экспертиза установила, что в пакетах содержится мефедрон. По словам задержанного, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта в виде закладок.
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Сергей Калугин