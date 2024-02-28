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Госавтоинспекция Москвы обнаружили в иномарке 43 пакета с наркотиками

28 февраля 2024, 16:37
Фото: ГУ МВД России по Москве

Фото: ГУ МВД России по Москве

Инспекторы ДПС Центрального округа Москвы задержали 30-летнего приезжего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.
Сотрудники полиции 28 февраля остановили автомобиль такси «Киа Рио» для проверки документов на Набережной Академика Туполева. В ходе общения с водителем инспекторы обратили внимание на нервное поведение пассажира. Заметив пристальный взгляд полицейских, 30-летний мужчина признался, что при нем находятся запрещенные вещества. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

При личном досмотре у подозреваемого было изъято 43 пакета, общей массой свыше 95 граммов. Экспертиза установила, что в пакетах содержится мефедрон. По словам задержанного, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта в виде закладок.


В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего. Подозреваемому грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 30 УК РФ («Покушение на преступление») и статьей 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Как сообщили в полиции, фигурант был задержан.

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В Одессе военкомы попытались мобилизовать мужчину прямо в троллейбусе
28 февраля 2024, 17:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудники военкомата в Одессе попытались забрать мужчину прямо из троллейбуса, об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
По информации СМИ, в городской троллейбус ворвались мужчины в военной форме. Они подошли к одному из пассажиров и стали требовать у него документов. Молодой человек, в ответ, попросил показать удостоверения у военных, однако, они смогли продемонстрировать ему только свои военный билеты.

Пассажир заявил, что требование мужчин не законно, и показывать им документы он не обязан. Военные стали оскорблять молодого человека, но к этому моменту за него начали вступаться другие пассажиры. В результате, военкомам пришлось покинуть общественный транспорт.

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В Петербурге студент устроил стрельбу возле колледжа
В Петербурге задержали юношу, устроившего стрельбу из ракетницы около колледжа
28 февраля 2024, 16:55

Фото: iStock/Chalabala

18-летний студент открыл огонь из ракетницы рядом с Российским колледжем традиционной культуры в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали «стрелка», сообщает издание «Фонтанка».
Полицию вызвали очевидцы, которые возмутились поступком юноши. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины поступка, ракетница изъята.

Сотрудники издания обратились за комментарием по факту стрельбы в местную администрацию. Там сообщили, что о сегодняшней ситуации им ничего не известно, однако подобный случай был несколькими днями ранее.

Прежде сообщалось о выстреле в Ленобласти. Мальчик случайно выстрелил в область живота сверстнице. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#санкт-петербург
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Рецидивист проник в подмосковную квартиру, украл ключи и угнал машину
28 февраля 2024, 16:55

Фото: iStock/Phira Phonruewiangphing

Иномарку стоимостью более 950 тысяч рублей в Шатуре, полиции удалось поймать угонщика и вернуть похищенное, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию заявила 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что её машину угнали с неохраняемой стоянки на улице Клары Цеткин. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 47-летний ранее судимый местный житель», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что злоумышленник обнаружил незапертую дверь в одной из квартир, проник в неё и украл ключи от машины, а после открыл автомобиль, сел в него и уехал. Полицейские смогли найти угнанную иномарку и вернули её пострадавшей.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Госавтоинспекция Москвы обнаружили в иномарке 43 пакета с наркотиками

В московской квартире обнаружили мумию пенсионера

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#кража
#угон
#криминал
#полиция
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В московской квартире обнаружили мумию пенсионера
28 февраля 2024, 16:17

Фото: istock/Nirut Punshiri

В одной из квартир в Черемушках на юго-западе Москвы обнаружено мумифицированное тело мужчины, сообщает РЕН ТВ.
На место происшествия сотрудников МЧС вызвали жители многоэтажного дома. Собеседник телеканала рассказал, что умершему было 75 лет. Причины смерти в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным, тело пролежало в квартире около полугода.

В середине января текущего года в столичной квартире был найден мумифицированный труп женщины. Тело умершей лежало в квартире несколько месяцев. Соседи обратились в правоохранительные органы, так как давно не видели соседку. Кроме того, из квартиры доносился зловонный запах. Причины смерти оказались естественными.

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#скелет
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Голубев: В квадрокоптере, найденном на территории школы, не было взрывчатки
28 февраля 2024, 15:36

Фото: iStock/valio84sl

В квадрокоптере, который обнаружили на территории школы в Ростове-на-Дону, взрывоопасных веществ найдено не было, об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
Напомним, днём 28 февраля во дворе ростовской школы №54 обнаружили беспилотный летательный аппарат. Всех учащихся и персонал учебного учреждения экстренно эвакуировали из здания.

Территорию, на которой обнаружили устройство, оцепили. К месту происшествия прибыли правоохранители и взрывотехники.

«Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили», — сообщил губернатор Ростовской области в своём Telegram-канале.

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#школа
#беспилотник
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Пьяные россияне открыли стрельбу из окна квартиры и были задержаны
В Петербурге задержали двоих пьяных мужчин, стрелявших из автомата из окно
28 февраля 2024, 15:23

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В Петербурге сотрудники СОБР Росгвардии задержали двоих местных жителей, которые стреляли из автомата из окна квартиры. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел ночью 28 февраля на проспекте Маршала Захарова, 22, корпус 1. Резервная группа СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии совместно с полицейскими выяснили, из какой квартиры велась стрельба, после чего сотрудники отряда вскрыли дверь и задержали 38-летнего и 39-летнего мужчин, которые находились в состоянии опьянения.

«Из квартиры изъят предположительно светозвуковой автомат СХ-АК-103 7,62х39. Задержанные переданы сотрудникам полиции. В результате задержания пострадавших нет», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что Алтае мужчина хотел устроить теракт в День города, замаскировав бомбу грибами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
#захарова
#задержание
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СК завёл дело после смерти пациента в клинике пластической хирургии в Москве
28 февраля 2024, 15:08

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве возбудили уголовное дело после смерти пациента в клинике пластической хирургии, об этом сообщает Следственный комитет столицы в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 16 февраля 2024 года 35-летнему мужчине провели пластическую операцию в одной из частных клиник столицы. Пару дней спустя он почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Там он впал в кому, после чего скончался.

«В настоящее время следователями столичного СК проводится обыск в данной клинике, изучается и изымается служебная и медицинская документация, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», — подчеркнули в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть".

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#москва
#следственный комитет
#операция
#смерть
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Подмосковная прокуратура выясняет причины смерти подростка со сгоревшим телефоном в руке
28 февраля 2024, 14:59

Фото: Istockphoto / Ivan Marjanovic

Тело подростка нашли в среду утром в посёлке Зелёный Богородского городского округа. В руке у него был оплавленный сотовый телефон, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«В квартире бабушки обнаружен труп её несовершеннолетнего внука 2006 года рождения. По имеющейся информации, на теле подростка замечены термические ожоги, а в руке обнаружен оплавленный мобильный телефон. Проведение прокурорской проверки поручено Ногинской городской прокуратуре», – говорится в сообщении.
Как отметили в надзорном ведомстве, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению взрослыми родительских обязанностей.

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#прокуратура
#смерть
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В Красноярске тренер по волейболу избил детей палкой за плохое поведение
28 февраля 2024, 14:55

Фото: iStock/Irina_Geo

В Красноярске тренер по волейболу избил двух второклассников палкой за непослушание, об этом сообщает «ТВК» со ссылкой на слова родителей пострадавших.
По информации СМИ, инцидент произошёл в школе №159 около двух недель назад.

Как рассказала мать одного из пострадавших мальчиков, он вместе с другом играл в мяч перед занятием. Тренер отдал команду к построению, однако, второклассники его не расслышали. Тогда мужчина вывел мальчиков в коридор и нанёс им удары палкой.

«Это был какой-то спортивный инвентарь. Затем он взял моего сына за ухо и оттащил в угол. Спустя какое-то время началась тренировка», — рассказала женщина.

По её словам, они с супругом связались с тем самым тренером, который заявил, что нанёс детям побои в воспитательных целях.

Семья написала заявление в полицию.

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