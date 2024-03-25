Гражданка Армении погибла в ходе теракта в «Крокус Сити Холле»

Террористы на видеозаписи «от первого лица», которая была сделана в «Крокус Сити Холле», переговариваются и угрожают людям. Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказал экс-председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.