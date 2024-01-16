Грудной ребенок умер после удара головой об игрушки в Кемеровской области

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В Кемеровской области девятимесячный ребенок ударился головой об игрушки и умер через три дня. Об этом сообщает Shot.
Согласно судмедэкспертизе, ребенок умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной несколько дней назад. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, следователи проверяют возможную версию об умышленном травмировании ребенка.
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Элина Позднякова