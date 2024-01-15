Житель Ивановской области поленом проломил грудину 10-летнему мальчику

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В Ивановской области 61-летний житель деревни Грозилово бросил полено в 10-летнего ребёнка. В результате у мальчика оказалась проломлена грудина.
Медики диагностировали у мальчика сложный перелом грудины. Лечение и восстановление после травмы заняло около четырёх месяцев. А раздражительный сосед в настоящее время ожидает суда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», что является не самым худшим вариантом. Удалось доказать, что он не хотел специально попасть в ребёнка, иначе причинение вреда уже было бы умышленным. В данном случае поленометателю грозит до трёх лет лишения свободы.
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Александр Бойцов