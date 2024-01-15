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Житель Ивановской области поленом проломил грудину 10-летнему мальчику

15 января 2024, 09:36
Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

В Ивановской области 61-летний житель деревни Грозилово бросил полено в 10-летнего ребёнка. В результате у мальчика оказалась проломлена грудина.

Мужчина возвращался домой с работы, а мальчишка играл во дворе соседнего частного дома. Ребёнок был живой и шумный, а потому громко галдел во время своих игр, передает телеграм-канал SHOT. Сосед был усталым и раздражённым после тяжёлого рабочего дня, и ему не понравилось, что ребёнок издаёт столько шума. В результате он не нашёл ничего лучше, как схватить полено и метнуть его через забор в играющего мальчика. Чурка угодила прямо в грудь мальчику и опрокинула его. Скорая помощь отвезла его в больницу.

Медики диагностировали у мальчика сложный перелом грудины. Лечение и восстановление после травмы заняло около четырёх месяцев. А раздражительный сосед в настоящее время ожидает суда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», что является не самым худшим вариантом. Удалось доказать, что он не хотел специально попасть в ребёнка, иначе причинение вреда уже было бы умышленным. В данном случае поленометателю грозит до трёх лет лишения свободы.

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Актёра из Орехово-Зуева подозревают в совращении школьника
15 января 2024, 08:48

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Московской области актёр предложил несовершеннолетнему коллеге «поиграть в уролога» в гримёрке театра, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, школьник из подмосковного Орехово-Зуева очень хотел играть на сцене, и тогда родители отдали его в театральный кружок.

Юного актёра определили в постановку «Спящая красавица». Во время подготовке к спектаклю, в гримёрке, к мальчику подошёл 18-летний студент и предложил ему «поиграть в уролога». Ребёнок заинтересовался и согласился.

Парень объяснил, что сперва им обоим нужно снять штаны. Мальчик так и сделал. Затем, объяснил взрослый, ребёнок должен «осмотреть» его половой орган и потрогать его. Школьник послушался.

После этого акта актёр предложил мальчику встретиться в подвале после спектакля и продолжить игру, однако, ребёнок испугался и рассказал о произошедшем родителям.

В отношении актёра возбуждено уголовное дело.

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#актёр
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Во Владивостоке два водителя автобуса устроили драку на остановке
15 января 2024, 08:06

Фото: iStock/globalmoments

Два водителя автобуса Во Владивостоке подрались прямо на остановке в центре города, об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.
«По факту драки водителей автобусов в центре Владивостока сегодня, 15 января, управлением транспорта администрации Владивостока проводится проверка», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

При этом, чем завершился конфликт и получили ли участники потасовки какие либо травмы — не сообщается.

Однако, известно, что ранее в социальных сетях города распространилось видео этой самой драки. Очевидцы сообщают, что конфликт между мужчинами произошёл после того, как один водитель подрезал другого.

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Стала известна судьба рыбака, пропавшего 1 января в Иркутской области
В Иркутской области спасли рыбака, пропавшего 1 января
15 января 2024, 07:53

Фото: iStock/Natali_ua

В Иркутской области спасли рыбака, который считался пропавшим с 1 января, об этом сообщает МЧС по региону в своём Telegram-канале.
Мужчину обнаружили в лесу в Тайшетском районе. Пропавший 1 января рыбак был найден только 14 числа. При этом, как сообщили в в МЧС, мужчина находился в удовлетворительном состоянии.

«Пострадавший был найден в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался. В 19:50 передан родственникам в поселок Венгерка», — подчеркнули представители МЧС.

Напомним, 12 января стало известно о спасательной операции, которую проводят сотрудники МЧС Бурятии. В регионе пятеро мужчин откололись на льдине и уплыли по озеро Байкал.

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#сотрудники
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Суд на Сахалине вынес приговор военному, отказавшемуся участвовать в СВО
15 января 2024, 07:37

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд на Сахалине приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы мужчину, который отказался исполнять военный приказ, об этом сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
В ходе судебного заседания было выяснено, что 22 августа 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ командования об отбытии на специальную военную операцию на Украине. При этом, отмечается, что своими действиями мужчина нарушил дисциплину в отделении, а также поставил под сомнение принцип единоначалия.

В результате, военного признали виновным по статье о неисполнении приказа, и назначили ему наказании в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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#сво
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#военные
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В Киеве полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ
15 января 2024, 06:33

Фото: iStock/DmyTo

Поджог, в результате которого возник пожар в одном из торговых центров Киева, устроил семилетний ребёнок. Об этом полиция украинской столицы сообщает в своём Телеграм-канале.
По словам правоохранителей, поджигателя удалось установить в ходе просмотра записей с камер наблюдения.

«Установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил семилетний мальчик - посетитель парка развлечений», — говорится в публикации.

Отмечается, что родителей и ребёнка пригласили для дачи показаний в полицию. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

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#уголовное дело
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#мальчик
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#украина
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Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший из Горно-Алтайска в Салехард
15 января 2024, 05:36

Фото: iStock/Edgar Breshchanov

Самолет Bombardier авиакомпании «Ямал», перевозивший 44 пассажира на рейсе из Горно-Алтайска в Салехард, был вынужден совершить посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
Инцидент произошел около 23:30 местного времени 14 января. Воздушное судно, модель Bombardier CRJ200LR, пришлось совершить аварийную посадку в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) из-за выявленной технической проблемы.

На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. После инцидента самолет отстранен от эксплуатации до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства произошедшего.

Новосибирская транспортная прокуратура в настоящее время проводит надзорные мероприятия для защиты прав потребителей авиационных услуг.

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#инцидент
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В США заявили об обстреле эсминца Laboon в Красном море со стороны хуситов
CENTCOM: Эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке хуситов
15 января 2024, 05:21

Фото: iStock/Benny Winslow

В американском центральном командовании заявили, что эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаки со стороны шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов). Об этом пишет РИА Новости.
«Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении корабля Laboon ВМС США, который вёл операцию на юге Красного моря», — проинформировали в американском ведомстве.

В центральном командовании США утверждают, что ракета была сбита американским истребителем у побережья Йемена вблизи Ходейды.

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#обстрел
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В Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры
15 января 2024, 05:12

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Лесной Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры на пятом этаже. Об этом пишет Телеграм-канал «В Лесном» со ссылкой на очевидцев трагедии.
Уточняется, что инцидент случился в воскресенье, 14 января, утром. Свидетели рассказали, что женщина после падения какое-то время находилась в сознании.

«Из-за огня женщина выпала из окна», — цитирует канал слова одного из собеседников.

В публикации говорится, что в результате происшествия ещё два человека пострадали от отравления угарным газом. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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#женщина
#инцидент
#происшествия
#пожар
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В Москве двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра, обнаружили мёртвым
15 января 2024, 05:05

Фото: iStock/Dzurag

В Москве был найден мёртвым двухлетний ребёнок, оставленный в квартире без присмотра. Об этом городская прокуратура сообщает в своём Телеграм-канале.
По словам матери погибшего, 14 января утром она оставила детей 2017, 2020, 2021 и 2023 годов рождения одних на непродолжительное время. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила двухлетнего сына без признаков жизни.

В ведомстве добавили, что причина смерти ребёнка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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