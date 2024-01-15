В Москве двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра, обнаружили мёртвым

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В Москве был найден мёртвым двухлетний ребёнок, оставленный в квартире без присмотра. Об этом городская прокуратура сообщает в своём Телеграм-канале.
В ведомстве добавили, что причина смерти ребёнка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.
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