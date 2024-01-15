В Москве двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра, обнаружили мёртвым

В Нижнем Тагиле родители учеников, ставшие свидетелями избиения в одной из школ города двумя братьями-подростками одиннадцатилетний девочки, возмутились бездействием охранника и матери мальчиков. По информации РИА Новости, они подали заявление в МВД.