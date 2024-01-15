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В Москве двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра, обнаружили мёртвым

15 января 2024, 05:05
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Москве был найден мёртвым двухлетний ребёнок, оставленный в квартире без присмотра. Об этом городская прокуратура сообщает в своём Телеграм-канале.

По словам матери погибшего, 14 января утром она оставила детей 2017, 2020, 2021 и 2023 годов рождения одних на непродолжительное время. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила двухлетнего сына без признаков жизни.

В ведомстве добавили, что причина смерти ребёнка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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В Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры
15 января 2024, 05:12

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Лесной Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры на пятом этаже. Об этом пишет Телеграм-канал «В Лесном» со ссылкой на очевидцев трагедии.
Уточняется, что инцидент случился в воскресенье, 14 января, утром. Свидетели рассказали, что женщина после падения какое-то время находилась в сознании.

«Из-за огня женщина выпала из окна», — цитирует канал слова одного из собеседников.

В публикации говорится, что в результате происшествия ещё два человека пострадали от отравления угарным газом. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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#происшествия
#пожар
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В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов из-за непогоды
15 января 2024, 03:10

Фото: iStock/uatp2

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды в понедельник, 15 января, задержаны на вылет и прилёт около 20 рейсов. Об этом пишет РИА Новости.
«В аэропорту «Южно-Сахалинск» мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель», — объяснили задержку в пресс-службе аэропорта.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в восьми муниципалитетах южной части Сахалина. Сейчас на юге острова идёт сильный снег, бушует метель, также зафиксирован штормовой ветер.

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В Челябинске ребёнок утонул в бассейне термального курорта
СК: В Челябинске ребёнок утонул в бассейне термального курорта
15 января 2024, 02:32

Фото: сайт СК РФ

В Челябинске в бассейне термального курорта утонул шестилетний ребёнок. Об этом СУ СК РФ по Челябинской области сообщает в своём Телеграм-канале.
Инцидент случился в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов 13 января. По информации ИА «Регнум», ребёнок находился в бассейне вместе с матерью, но в какой-то момент остался без присмотра и захлебнулся.

Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

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#родители
#инцидент
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#ребёнок
#ск рф
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В США при падении воздушного шара погибли четыре человека
В городе Элой штата Аризона упал воздушный шар, четыре человека погибли
15 января 2024, 01:43

https://radio1.ru/news/proisshestviya/vozdushnyy-shar-s-zakreplennoy-na-nem-elektronikoy-upal-v-leningradskoy-oblasti/

В Элой, штат Аризона, воздушный шар потерпел крушение. В результате четыре человека погибли, а один находится в тяжелом состоянии, сообщила полиция города.
«Сегодня утром воздушный шар упал в пустынной местности нашего города в Элой, что привело к гибели четырех человек, а один находится в критическом состоянии», - говорится в официальном заявлении полиции в соцсети Facebook*.
Полиция отметила, что причина падения воздушного шара на данный момент неизвестна. Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США прибыли на место происшествия и начали расследование этой трагедии.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В ходе беспорядков в Берлине пострадали около 20 полицейских
Bild: В ходе беспорядков в Берлине пострадали около 20 полицейских
15 января 2024, 01:35

Фото: iStock/SeanPavonePhoto

В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали более двадцати сотрудников полиции. Об этом пишет Bild.
В публикации говорится, что в акции в районе Лихтенберг, организованной представителями левых организаций, принимали участие около трех тысяч человек.

Участники демонстрации выражались в поддержку Йемена и требовали остановить поставки вооружения на Украину. Кроме того, демонстранты скандировали лозунги в поддержку Палестины.

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Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада
Wildberries ищет 16 сотрудников сгоревшего 13 января склада в Шушарах
15 января 2024, 01:33

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Wildberries продолжает поиски 16 человек, которые трудились на складе в Шушарах 13 января, сообщает компания в своем Telegram-канале.
В воскресенье вечером, как сообщили РИА Новости, компания не могла связаться с 54 человеками, присутствовавшими на складе во время пожара. Отмечалось, что некоторые из них оставили свои личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы оперативно и безопасно покинуть здание.

«На данный момент мы устанавливаем местоположение 16 человек», — говорится в сообщении компании.
Утром в субботу ГУ МЧС по Петербургу сообщило о пожаре на площади 1 тысяча квадратных метров на складах в Пушкинском районе города. Wildberries подтвердила факт возгорания на своем складе, отметив, что сотрудники были эвакуированы.

Позже МЧС уточнило, что площадь пожара увеличилась до 70 тысяч квадратных метров, а экстренные службы сообщили об обрушении на площади 40 тысяч квадратных метров. В воскресенье днем МЧС объявило, что открытое горение на складе ликвидировано.

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В Нижнем Тагиле родители пятиклассников вступились за избитую учениками девочку
15 января 2024, 00:44

Фото: iStock/SB Arts Media

В Нижнем Тагиле родители учеников, ставшие свидетелями избиения в одной из школ города двумя братьями-подростками одиннадцатилетний девочки, возмутились бездействием охранника и матери мальчиков. По информации РИА Новости, они подали заявление в МВД.
Мать одного из учеников того же класса рассказала, что пострадавшей девочке помог учитель физкультуры. Охранник во время избиения ребёнка никак не реагировал, а мать братьев и вовсе снимала происходящее на камеру. Кроме того, следствие утверждает, что она в какой-то момент тоже нанесла девочке удар по голове.

В публикации говорится, что сперва по факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако братьям 12 и 13 лет, а значит возраста уголовной ответственности они ещё не достигли. Подростков поставили на учет в службе ПДН.

В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что в отношении родителей братьев, избивших девочку, возбудили административное делопроизводство за «ненадлежащее воспитание».

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Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован
Пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализовали на 150 «квадратах»
15 января 2024, 00:32

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером возник пожар в ангаре площадью 150 квадратных метров, взят под контроль.
Городское управление МЧС РФ сообщило, что ликвидировано открытое горение, и пожар локализован. Ранее ведомство доложило о происшествии на Ленсоветовской дороге, 7, в поселке Шушары, где горел ангар на площади 150 квадратных метров. Прокуратура города проводит расследование, чтобы установить причины возгорания.

В сообщении Городского управления МЧС от 15 января в 0:01 говорится: «Отказ номеру 1БИС произошел, пожар локализован, ликвидировано открытое горение». Информации о пострадавших не поступало.

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#расследование
#рф
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Baza: В Тверской области полиция проверила Екатерину Дунцову на наркотики
15 января 2024, 00:26

Фото: iStock/blinow61

Полиция в Тверской области задержала Екатерину Дунцову, не ставшую кандидатом в президенты РФ. По информации Телеграм-канала Baza, политика проверили на наркотики, после чего отпустили.
В момент задержания, Дунцова ехала с собрания политической партии «Рассвет» на своём автомобили. В какой-то момент у неё перестал работать навигатор, и женщина остановилась на обочине. Там к ней подошли правоохранители, и сообщили, что там, где она сейчас находится, обычно распространяют психоактивные вещества в закладках.

«Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили», — цитирует канал слова Дунцовой.

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#наркотики
#автомобили
#женщина
#полиция
#кандидаты
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