Грузчик магазина в Орехово-Зуеве устроил дебош на рабочем месте

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
В Орехово-Зуеве сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали грузчика магазина, устроившего дебош прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Росгвардейцы прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин на улице Бабушкина. Директор магазина рассказала, что один из сотрудников пришёл на работу пьяным. На просьбу покинуть рабочее место он отреагировал неадекватно: вышел в торговый зал, нецензурно обругал покупателей, начал крушить стеллажи и попытался вывести из строя кассовое оборудование», – говорится в сообщении.В итоге росгвардейцы задержали 39-летнего дебошира и доставили в отдел полиции для разбирательства. Позже выяснилось, что ранее мужчина был ранее судим за угон автомобиля.
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