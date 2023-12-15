В Воронеже девочка проглотила иголку, развешивая гирлянды

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В Воронеже девочка-подросток во время украшения квартиры к Новому году проглотила иголку, ребенку провели срочную операцию. Об этом стало известно из сообщения регионального Минздрав.
Уточняется, что девочка проглотила иголку, развешивая гирлянду. С помощью нее она планировала прикрепить украшение и держала иглу в зубах. Проглотив острый предмет, подросток немедленно почувствовала сильнейшую боль и тошноту.
Девочку оперативно доставили в медицинское учреждение, где ее экстренно прооперировали. Операция длилась всю ночь. Оказалось, что игла застряла в глотке. В настоящее время с ребенком все в порядке. Угрозы ля жизни нет.
Ранее стало известно, что в Свердловской области погиб годовалый малыш из-за новогодней гирлянды от удара током. 14 декабря в Красноуфимске мальчик играл в своей комнате. Пока мама занималась домашними делами. Отец в это время был на работе. В какой-то момент внимание мальчика привлекла яркая гирлянда. Он потянулся провод и случайно вырвал его из розетки. Через какое-то время мать обнаружила ребенка без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.
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Девочку оперативно доставили в медицинское учреждение, где ее экстренно прооперировали. Операция длилась всю ночь. Оказалось, что игла застряла в глотке. В настоящее время с ребенком все в порядке. Угрозы ля жизни нет.
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Элина Позднякова