Росгвардейцы задержали пьяного, гулявшего по Серпухову с мачете

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
В Серпухове сотрудники Росгвардии по Московской области задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения находился в общественном месте с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного гражданина, который шёл неуверенно и размахивал предметом, похожим на мачете. Правоохранители остановили мужчину, но тот причину своего поведения объяснить не смог», – говорится в сообщении.В итоге 35-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка, заключили в Росгвардии.
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Лора Луганская