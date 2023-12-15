Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Росгвардейцы задержали пьяного, гулявшего по Серпухову с мачете

Росгвардейцы задержали пьяного, гулявшего по Серпухову с мачете

15 декабря 2023, 22:01
Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

В Серпухове сотрудники Росгвардии по Московской области задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения находился в общественном месте с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного гражданина, который шёл неуверенно и размахивал предметом, похожим на мачете. Правоохранители остановили мужчину, но тот причину своего поведения объяснить не смог», – говорится в сообщении.
В итоге 35-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка, заключили в Росгвардии.

Читайте также:

Подмосковные спасатели помогли шестерым пострадавшим в аварии в Шаховской

В Воронеже девочка проглотила иголку, развешивая гирлянды

Задержаны участники ОПГ, причастные к убийству 20-летней давности под Иркутском
#росгвардия
#серпухов
#нож
#задержание
#полиция
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве
15 декабря 2023, 21:44

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Елена Ваенга лишилась чувств во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, для Ваенги оперативно вызвали скорую помощь. Сейчас медики выясняю причину потери сознания певицы и оказывают ей первую помощь.

«Сейчас с певицей все в порядке — вызвали ей скорую, она пришла в себя. Спектакль продолжился — она в нем не участвовала, пришла как гость», - рассказала РЕН ТВ PR-директор Театра на Малой Бронной Елизавета Смирнова.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина упала в обморок на съемках телепередачи на телеканале «Звезда». Уточняется, что Бабкиной вызвали скорую. Медикам удалось привести Надежду Георгиевну в чувства. Сообщается, что госпитализация артистки не понадобилась.

Читайте также:

Ваенга отменила свои концерты в нескольких российских городах

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу

Агутину провели срочную операцию по удалению тромба
#помощь
#медики
#спектакль
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупнейший мировой перевозчик остановил работу после атаки из Йемена
Maersk после нападения хуситов приостановила перевозки через Красное море
15 декабря 2023, 21:42

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Датская судоходная компания, крупнейший мировой перевозчик товаров Maersk объявил о приостановке работы в Красном море и отправке грузов в обход Африки, передаёт агентство Reuters.
Отмечается, что решение было принято после атаки на контейнеровоз Maersk Gibraltar, которая была осуществлена со стороны Йемена. Хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» в пятницу нанесли удар по судну с помощью беспилотника, который совершил прямое падение на корабль, следовавший из Омана в Саудовскую Аравию.

В компании подчеркнули, что в настоящее время контейнеровоз и экипаж судна находятся в условиях, не создающих угрозу для их безопасности. 

Читайте также:

Фрегат ВМС Франции сбил два беспилотника из Йемена над Красным морем

БНТ: У берегов Йемена захвачен болгарский сухогруз «Руен»

У берегов Йемена с воздуха атаковали контейнеровоз под флагом Либерии
#обстрел
#корабль
#море
#удар
#военные
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спасатели помогли шестерым пострадавшим в аварии в Шаховской
15 декабря 2023, 21:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли участникам ДТП, которое произошло на автодороге в городском округе Шаховская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о боковом столкновении легкового автомобиля Peugeot и машины LADA Largus, в которой находились супруги с шестилетним ребёнком и годовалым малышом.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы сразу отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы избежать возгорания. Затем они убедились, что двери повреждённых машин открываются без помощи аварийно-спасательного оборудования. После этого спасатели помогли медикам и доставили пострадавших в машины скорой помощи», – рассказал о случившемся замначальника территориального управления №3 Алексей Иванов
По его словам, всех шестерых участников ДТП доставили в Красногорскую и Волоколамскую больницы. У них травмы различной степени тяжести. 
 
Читайте также:

Спасатели помогли водителю, выжившему в ДТП с грузовым поездом

Работники Мособлпожспаса спасли мужчину, который потерялся в заснеженном лесу

В Подмосковье спасли несколько часов блуждавшего в лесу молодого человека
#мособлпожспас
#дтп
#авария
#пострадавшие
#шаховская
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Циклон «Ваня» оставил без электричества почти 700 тысяч россиян
Минэнерго: 679 тыс. человек остались без света в регионах РФ из-за снегопада
15 декабря 2023, 20:46

Фото: iStock/MahmutSonmez

Из-за мощного снегопада, который обрушился на ряд регионов России, без электричества осталось 679 тысяч россиян. Об этом сообщили в Минэнерго страны.
«По данным на 18:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области – 185,5 тыс. чел., ДНР – 235,4 тыс. чел., ЛНР – 255,7 тыс. чел., Псковской области – 1,2 тыс. чел., Смоленской области – 1,8 тыс. чел.», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
 
 
Ранее сообщалось, что в Москве образовались сугробы, которых 15 декабря не случалось за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости. По данным синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила к 9 часам утра 38 см, а в МГУ – 49 см при норме 15 см.

Читайте также:

В Подмосковье 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники борются с циклоном «Ваня»

Первая зимняя оттепель: синоптик пообещал тепло жителям Москвы и Подмосковья

Синоптик Вильфанд пообещал москвичам гололёд на следующей неделе
#подмосковье
#тепло
#специалисты
#фобос
#евгений тишковец
#новости
#днр
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патриарха Кирилла объявили в розыск на Украине
МВД Украины объявило в розыск российского патриарха Кирилла
15 декабря 2023, 20:21

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом следует из розыскной базы ведомства.
Отмечается, что российского патриарха Служба безопасности Украины разыскивает ещё с 11 ноября. В карточке указывается, что он якобы «скрывается от досудебного расследования», что и стало причиной для объявления в розыск. Также в базе ведомства написано и мирское имя патриарха – Владимир Гундяев. 

Если главу РПЦ задержат, украинский суд изберёт меру пресечения в виде ареста. 

Ранее патриарха Кирилла заочно обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 

Читайте также:

СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу из-за поддержки СВО

Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации

Патриарх Кирилл заявил, что Россия является одной из пяти свободных стран в мире
#патриарх кирилл
#украина
#розыск
#мвд
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воронеже девочка проглотила иголку, развешивая гирлянды
15 декабря 2023, 20:09

Фото: iStock/gorodenkoff

В Воронеже девочка-подросток во время украшения квартиры к Новому году проглотила иголку, ребенку провели срочную операцию. Об этом стало известно из сообщения регионального Минздрав.
Уточняется, что девочка проглотила иголку, развешивая гирлянду. С помощью нее она планировала прикрепить украшение и держала иглу в зубах. Проглотив острый предмет, подросток немедленно почувствовала сильнейшую боль и тошноту.

Девочку оперативно доставили в медицинское учреждение, где ее экстренно прооперировали. Операция длилась всю ночь. Оказалось, что игла застряла в глотке. В настоящее время с ребенком все в порядке. Угрозы ля жизни нет.

Ранее стало известно, что в Свердловской области погиб годовалый малыш из-за новогодней гирлянды от удара током. 14 декабря в Красноуфимске мальчик играл в своей комнате. Пока мама занималась домашними делами. Отец в это время был на работе. В какой-то момент внимание мальчика привлекла яркая гирлянда. Он потянулся провод и случайно вырвал его из розетки. Через какое-то время мать обнаружила ребенка без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.


Читайте также:

В Москве 10-летняя школьница подавилась едой и умерла

В Москве нашли мумию дочери авиаконструктора Курьяновского

Привязать ёлку, разложить мандарины: как отгородить кошку от новогоднего дерева
#подросток
#операция
#ночь
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудникам московского завода вынесли приговор за хищение запчастей к МиГ-29
15 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Они похитили запчасти к истребителям МиГ-29 на 50 млн рублей, пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ по Москве и области.
По данным ведомства, осуждённые входят в трансграничную организованную преступную группу, занимающуюся массовыми хищениями комплектующих к авиационным двигателям. Организация вывозит их в интересах иностранных государств. 

В отношении организатора группы и 9 участников возбудили уголовные дела по статьям 158 («Кража в особо крупном размере») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Делом занимались сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Федеральной таможенной службы (ФТС) России. 

Вся украденная продукция предприятия на общую сумму более 50 млн рублей была изъята из незаконного оборота.

Читайте также:

Аэропорт Краснодара готов к возможному открытию, заявил директор гавани

Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт

Аналитики Reuters назвали главный изъян самого ожидаемого Украиной оружия
 
#суд
#россия
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники столичного завода получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29
15 декабря 2023, 18:01

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Москве осуждены сотрудники завода, которые похищали запчасти к истребителям МиГ-29 и вывозили их в иностранные государства. Суд приговорил всех участников группировки к лишению свободы до 17 лет в исправительных колониях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.
«Вынесен обвинительный приговор в отношении отдельных работников АО "ММП имени В.В. Чернышева" и бывшего сотрудника предприятия, причастных к хищению продукции военного назначения», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обвинительные приговоры вынесены организатору преступного сообщества, и еще девяти участникам. Все они приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях.

Следствие установило, что все участники группировки занимались хищением комплектующих к авиационным двигателям для истребителей МиГ-29. Далее они вывозили их в иностранные государства. Всего у них изъяли похищенной продукции на сумму более 50 млн рублей.

Читайте также:

В Москве нашли мумию дочери авиаконструктора Курьяновского

Задержаны участники ОПГ, причастные к убийству 20-летней давности под Иркутском

«Гуф зарезал бывшую жену и дочку»: неизвестный попытался сорвать концерт певца
#приговор
#наказание
#следствие
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Массовое ДТП с 18 машинами произошло в Иркутске
Губернатор Кобзев: в Иркутске из-за коммунальной аварии в ДТП попали 18 машин
15 декабря 2023, 17:56

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Из-за коммунальной аварии в Иркутске в ДТП попали 18 автомобилей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Отмечается, что массовое ДТП произошло на Кайское горе в Иркутске. Причиной происшествия стал прорыв сети водоснабжения. 

По словам Кобзева, в аварию попали 18 легковых автомобилей, два грузовых и рейсовый автобус. 

По предварительным данным, один человек пострадал, его экстренно госпитализировали. 

Губернатор отметил, что дорога была перекрыта. На месте происшествия работают оперативные службы, которые устраняют последствия случившегося. Также прибыли машины аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров попавших в ДТП транспортных средств. 

Прокуратурой была начата проверка по факту прорыва сети водоснабжения в Иркутске. 

Читайте также:

В Приморье почти весь город Артём остался без воды из-за аварии

Автоэксперт Сажин: «Камеры перестали быть средством профилактики аварийности»

Более 200 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды
#иркутская область
#дтп
#водоснабжение
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф