Грузовик столкнулся с несколькими машинами на МКАД
На 24-м километре МКАД произошла авария с участием нескольких машин. Об этом 1 августа сообщила столичная прокуратура.
Ведомство опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как грузовик несется по трассе и врезается в попутно следующие автомобили, после чего въезжает в транспортные средства, стоящие в пробке. В результате ДТП пострадали люди, их число не уточняется.
«Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии», — передает надзорный орган.Как отмечает Дептранс Москвы, после произошедшего движение на данном участке было затруднено почти на километр.