Грузовик столкнулся с несколькими машинами на МКАД

01 августа 2025, 08:20

Фото: телеграм-канал Прокуратуры Москвы

На 24-м километре МКАД произошла авария с участием нескольких машин. Об этом 1 августа сообщила столичная прокуратура.





Ведомство опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как грузовик несется по трассе и врезается в попутно следующие автомобили, после чего въезжает в транспортные средства, стоящие в пробке. В результате ДТП пострадали люди, их число не уточняется.

«Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии», — передает надзорный орган.