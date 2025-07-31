Жительница Псковской области заколола мужа во время бытового конфликта
Жительница Псковской области предстанет перед судом за расправу над мужем. Об этом региональное управление Следственного комитета сообщило в своём Telegram-канале.
По данным следствия, 28 апреля у 48-летней жительницы Дновского района произошёл бытовой конфликт с мужем. Во время начавшейся в квартире драки женщина вонзила в супруга кухонный нож. В результате мужчина скончался на месте от потери крови и серьёзных ран.
Уголовное дело по факту убийства было направлено на рассмотрение в суд, который вскоре вынесет меру пресечения в отношении гражданки. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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