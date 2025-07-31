Спасатели МЧС обнаружили тело пропавшей в Белом море туристки

31 июля 2025, 22:11

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Тело пропавшей девушки-туристки, по предварительным данным, нашли сотрудники МЧС в Карелии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.





Перед этим сообщалось, что незарегистрированная тургруппа байдарочников сплавлялась к Соловецкому острову в Архангельской области по Белому морю. В МЧС 20 июля проинформировали, что туристы прервали маршрут из-за погоды и решили вернуться обратно.



Четверых человек эвакуировали, а еще троих искали спасатели. Тело одного мужчины нашли ранее около острова Варбалуда. Среди пропавших числится еще один турист.





«Найдено тело девушки, предположительно, пропавшей ранее туристки. Опознание пока не проводилось, но по всем указанным ранее приметам это она», — добавили в МЧС.