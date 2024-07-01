Губернатор Воробьёв допустил передачу части «Крокуса» под выставочные площади

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл» в Красногорске, возможно, после восстановления передадут под выставочные площади здания. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Там будет, скорее всего, выставочная площадь. Власти региона находятся в контакте с собственником», – сказал глава региона, комментируя РИА Новости планы по восстановлению здания.Ранее губернатор в беседе с агентством сообщил, что концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет.
22 марта в концертном зале в Красногорске был совершён теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматов по пришедшим на концерт людям и сотрудникам, а потом подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. «Крокус» практически полностью сгорел.
Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство», запрещённое в России и признанное террористической организацией. Возбуждены уголовные дела, задержаны 20 человек. 18 из них, в том числе непосредственные участники нападения, находятся под стражей.
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Лора Луганская