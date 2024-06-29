Воробьев исключил строительство концертного зала на месте «Крокуса»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте текущего года компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить объект после теракта, однако позже глава Московской области не исключил, что на месте «Крокуса» может быть построен памятный сквер.
Ранее глава республики Сергей Меликов заявил, что координация деятельности боевиков, которые принимали участие в терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при нападении на «Крокус Сити Холл». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее глава республики Сергей Меликов заявил, что координация деятельности боевиков, которые принимали участие в терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при нападении на «Крокус Сити Холл». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова