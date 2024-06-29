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Crocus Group заявила о решении восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла»

29 июня 2024, 23:42
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Crocus Group планирует восстановить внешний контур концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего после теракта в подмосковном Красногорске, передате ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отметили в компании, площадь здания, в котором располагался концертный зал, составляет 400 тысяч квадратных метров. Из них 10 тысяч квадратных метров – сгоревшие крыша и периметр.

В пресс-службе отметили, что поблизости есть и другие объекты, которые люди посещают каждый день. По этой причине компания хочет организовать новый перимтетр, чтобы разрушенные сооружения никому не представляли угрозы.



В настоящее время нет окончательного решения о создании мемориала жертвам террористической атаки или восстановления здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливаться не будет.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#пожар
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В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро
29 июня 2024, 20:56

Фото: iStock/Artem Cherednik

К 2030 году в Москве планируют открыть три новые линии метро, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, согласно информации, предоставленной Telegram-каналом столичного департамента транспорта.
«До 2030 года мы откроем в городе три новые линии метро, 39 станций и 9 новых и реконструированных станций МЦД. Это улучшит транспортную доступность для миллионов москвичей», — заявил Ликсутов.
Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы по открытию новых линий и станций метро, а также подчеркнул важность развития рельсового транспорта: метро, МЦД и трамваев.

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В Химках устроили пикник для семей участников СВО
29 июня 2024, 19:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках прошел «Пикник Победы» для участников специальной военной операции и их семей в усадьбе Середниково. Гостям предложили множество развлечений, включая конные прогулки и мастер-классы.
Для участников провели экскурсию по комплексу натурных декораций «Пилигрим Порто», с историческими строениями XVIII века, что особенно впечатлило детей. Семьи также прокатились на лошадях, увидели старинную церковь, парк с прудами, оранжерею и готический каретный сарай.

На мастер-классах гости могли рисовать, использовать 3D-ручки, проходить квесты и заплетать косички. «Огромное спасибо за отдых на свежем воздухе. Дети счастливы, это самое главное», — сказала Надежда, жена участника СВО.

В завершение мероприятия для гостей организовали фуршет с домашним пловом и шашлыками.

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В Подмосковье на выставке «Россия» отметили День молодежи
29 июня 2024, 17:20

Фото: Сергей Хакимов

На подмосковном стенде выставки «Россия» в павильоне ВДНХ прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи. Гостям предложили мастер-классы, викторины и другие активности.
Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что в области живут более 2 миллионов молодых людей, стремящихся к развитию и улучшению региона. По ее словам, молодежь сильная, талантливая и гордится своей страной.

Активисты Российского союза сельской молодежи предложили сделать обереги для бойцов СВО в виде Чебурашек, которые стали популярны среди военнослужащих. Алена Линовицкая, председатель областного отделения РССМ, рассказала о значении этих талисманов для бойцов.

Также прошла церемония награждения победителей флешмоба #СлогПобеды 2024, организованного Молодежным Советом при Уполномоченном по правам человека в Московской области. Участники читали стихи военных поэтов.

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#сво
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Министр Подмосковья Швелидзе: Молодежь — наша гордость и будущее
29 июня 2024, 14:56

Фото: Telegram-канал Кетеван Швелидзе

В Подмосковье проживает более двух миллионов молодых людей, каждый из которых уникален, со своими интересами и мировоззрением, написала в своем Telegram-канале министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе. По ее словам, всех их объединяет стремление к развитию и желание делать регион лучше.
Швелидзе отметила, что подмосковная молодежь отличается силой, искренностью и талантом, гордится своей страной, уважает историю и поддерживает современных героев.

«Ребята, вы делаете много добрых дел безвозмездно, у вас много идей и важных инициатив», — сказала она.
Министр пожелала молодым людям не утрачивать свой энтузиазм и стремиться к самосовершенствованию на благо Родины, заверив, что всегда готовы оказать поддержку и помощь.

«Сейчас самое время брать от жизни все. Смотрите во все глаза, наслаждайтесь молодостью, больше улыбайтесь, будьте счастливы. Вы — самые лучшие!» — заключила Швелидзе.
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Глава СК Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб
29 июня 2024, 14:15

Фото: сайт Кремля

Ношение никаба в России нужно в срочном порядке запретить. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, приводит его слова РБК.
Он также обратил внимание на то, что ношение никаба запрещено в мусульманских странах, при этом в России никакой запрещающей меры нет.

Глава ведомства добавил, что поведение приезжих в Россию людей нужно регулировать, в том числе принятием новых законов.

Против ношения традиционного арабского одеяния в России ранее высказался глава Дагестана Сергей Меликов, который напомнил, что этот вид одежды не является частью традиции народов Кавказа.

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Огромные осы: сколии-гиганты замечены в Подмосковье
29 июня 2024, 13:06

Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

На территории Подмосковья замечены осы-гиганты — сколии, данное насекомое является одним из крупнейших в РФ. Об этом информирует пресс-служба областного Минэкологии.
Уточняется, что сколии-гиганты впервые были обнаружены в 2018 году в городском округе Луховицы. По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, их также регулярно находили и в последующие годы.

Он отметил, что сколия-гигант — это кандидат на включение в Красную книгу Московской области. Это насекомое в несколько раз крупнее обычных ос.

Примечательно, что сколии не представляют опасности для человека, поскольку их яд в несколько раз слабее обычной осы.

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Сочные и вкусные: Классический рецепт приготовления домашних котлет
#подмосковье
#луховицы
#яд
#насекомые
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Сочные и вкусные: Классический рецепт приготовления домашних котлет
29 июня 2024, 12:45

Фото: iStock/Tatiana Volgutova

Котлеты являются одним из самых любимых и привычных блюд нашего повседневного рациона. Сделать котлеты не очень сложно, но, чтобы они получились очень сочными, с хрустящей корочкой, такими, рецепт которых у вас будут спрашивать все родственники и знакомые, необходимо следовать этому простому рецепту.
О том, как сделать котлеты сочными и какие важные секреты необходимо знать для их приготовления, расскажет редакция «Радио 1».

Какие ингредиенты необходимы для котлет


На 4 порции понадобится:

Фарш мясной — 700 грамм;
Белый хлеб — 300 грамм;
Молоко — 1 стакан;
Лук — 3 средние шт.;
Панировочные сухари — 150 грамм;
Соль — по вкусу;
Специи сухие — по вкусу;
Растительное масло (для жарки) — 50 грамм.

Как приготовить котлеты на сковороде


1. Подготовьте необходимые ингредиенты. Фарш можно использовать из любого мяса или смешать несколько видов. Выложите фарш в глубокую миску.
2. Лук очистите от шелухи и промойте в холодной воде. Разрежьте лук на несколько частей так, чтобы они с легкостью прошли в мясорубку. Пропустите очищенный лук через мясорубку и добавьте его в миску к фаршу.
3. Белый хлеб залейте молоком и оставьте его пропитываться. Затем отожмите хлеб от молока и тоже пропустите через мясорубку.
4. Добавьте измельченный хлеб в миску к фаршу. Добавьте соль и специи по вкусу. Всю массу хорошо перемешайте. Масса должна стать однородной.
5. Готовую котлетную массу отбейте. Для этого поднимайте немного массы и кидайте в чашу. Котлетная масса не должна быть слишком жидкой, при отбивании она станет более однородной и вязкой. Эта нехитрая процедура сделает готовые котлеты мягкими и нежными, при этом они будут достаточно плотными, чтобы не разваливаться при жарке.
6. В отдельную тарелку насыпьте немного панировочных сухарей. Руками возьмите немного котлетной массы, сформируйте котлету и обваляйте её в панировочных сухарях.
7. В антипригарную сковороду налейте немного растительного масла и разогрейте её до горячего состояния. Выложите сформированные котлеты и обжаривайте их на среднем огне 2-3 минуты до золотистого цвета.
8. Затем котлеты переверните и обжарьте также с другой стороны. Готовые котлеты снимите со сковороды. Подавайте их с любым гарниром. Приятного аппетита!

Несколько важных секретов для приготовления отличных котлет


  • Проще сделать котлеты из фарша, приготовленного в магазине. Однако гораздо более эффективно сделать фарш самостоятельно, тем более что с появлением в нашей жизни электрических мясорубок это стало не так трудозатратно.
  • Стандартный фарш для котлет состоит из 60% говядины и 40% свинины.
  • Не полагайтесь на свое чувство времени, лучше ставить таймер, иначе можно забыть про котлеты под крышкой и пережарить их. Даже если засекаете время, можно легко запутаться и забыть, сколько времени было, когда вы перевернули котлеты.
  • Перед тем как выложить котлеты на сковороду, ее нужно хорошо разогреть, а потом налить масла и еще прогреть, чтобы масло тоже было горячим.

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В Химках выпускникам школы-интерната «Кадетский корпус» вручили аттестаты 
29 июня 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках прошел выпускной вечер для одиннадцатиклассников школы-интерната «Кадетский корпус». Выпускников поздравили родители, друзья и учителя. С приветственными словами выступили представители Следственного комитета России, протоиерей Андрей (Гахов) и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
«Для нас большая честь поздравить выпускников, достигших высоких результатов в учебе. Вы наша гордость и будущее. Не забывайте принципы, которые вам привили педагоги и родители», - отметил Сергей Малиновский.
Мероприятие завершилось вокальными и танцевальными номерами. Директор школы-интерната Людмила Суслова пожелала выпускникам верить в себя, стремиться к целям и помнить учителей.

Сергей Малиновский напомнил, что первый кадетский класс на базе школы-интерната был создан в 2009 году по инициативе Александра Бастрыкина. Сейчас здесь обучаются более 250 воспитанников.

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#родители
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#педагоги
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Бриг под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников в Петербурге
29 июня 2024, 07:49

Фото: iStock/David_Bokuchava

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Шествие брига стало завершением традиционного праздника «Алые паруса». Корабль проплыл мимо Троицкого и Дворцового мостов вдоль Дворцовой площади.

Шоу сопровождалось салютами. Перед проходом брига «Россия» состоялся концерт на Дворцовой площади. В число участников вошли IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу и другие звезды.

Напомним, шоу традиционно проводится в конце июня после сдачи выпускниками всех экзаменов. На организацию праздника «Алые паруса» в этом году из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 34,9 млн рублей. В 2024 году путь судна стал длиннее.

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