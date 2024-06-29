Crocus Group заявила о решении восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Crocus Group планирует восстановить внешний контур концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего после теракта в подмосковном Красногорске, передате ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отметили в компании, площадь здания, в котором располагался концертный зал, составляет 400 тысяч квадратных метров. Из них 10 тысяч квадратных метров – сгоревшие крыша и периметр.
В пресс-службе отметили, что поблизости есть и другие объекты, которые люди посещают каждый день. По этой причине компания хочет организовать новый перимтетр, чтобы разрушенные сооружения никому не представляли угрозы.
В настоящее время нет окончательного решения о создании мемориала жертвам террористической атаки или восстановления здания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливаться не будет.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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В пресс-службе отметили, что поблизости есть и другие объекты, которые люди посещают каждый день. По этой причине компания хочет организовать новый перимтетр, чтобы разрушенные сооружения никому не представляли угрозы.
В настоящее время нет окончательного решения о создании мемориала жертвам террористической атаки или восстановления здания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливаться не будет.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Александр Климов