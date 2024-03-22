Губернатор Воробьёв выехал на место ЧП в «Крокус Сити Холле»

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На место ЧП в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. Как сообщает РИА Новости, огонь могли открыли как минимум три человека в камуфляже. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Однако официальные данные об их числе не приводятся.
По данным оперативных служб, музыканты группы «Пикник» во время инцидента не пострадали.
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Лора Луганская