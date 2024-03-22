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Стрельбу в «Крокус сити холле» могли открыть три человека в камуфляже

22 марта 2024, 20:45
Фото: Istockphoto / z1b

Фото: Istockphoto / z1b

Огонь в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске открыли как минимум три человека в камуфляже, передаёт РИА Новости.
«Произошла стрельба, есть раненые», – говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, сейчас идёт эвакуация людей. В здании произошло задымление, на место выехали пожарные. Подняты по тревоге сотрудники СОБР и ОМОН, они направляются в «Крокус Сити Холл».


Агентство также передаёт, что в здании произошёл взрыв. Ранее сообщалось, что над ним поднимается чёрный столб дыма.

ЧП произошло перед концертом группы «Пикник». По данным оперативных служб, сами музыканты не пострадали.

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Появились кадры со смертельной стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Mash опубликовал кадры стрельбы в московском «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024, 20:47

Фото: istock / Vitalii Puzankov

Телеграм-канал Mash опубликовала первые кадры стрельбы в «Крокус Сити Холле».
Двое в масках идут на толпу, совершая выстрелы из автоматического оружия. За ними замечены лежащие люди, вероятно, погибшие.

По предварительным данным, количество пострадавших выросло до 50 человек. Минимум 10 человек погибли.


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Здание «Крокус сити холл» горит — над ним видны клубы черного дыма
22 марта 2024, 20:34

Фото: istock / Leonid Ikan

В концертном зале «Крокус Сити холл» начался пожар, в небе замечены клубы дыма. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
Вечером 22 марта в концертном зале раздалась стрельба. В здании в этом время должен был состояться концерт группы «Пикник». Причины стрельбы, как и личность стрелка, на данный момент неизвестны.

По предварительной информации, множество людей пострадало, есть погибшие.

На место едут скорая и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» началась стрельба
22 марта 2024, 20:19

Фото: istock / nixki

В подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл» произошла стрельба. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, выстрелы прозвучали перед началом концерта группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00.

Согласно предварительной информации, есть погибшие. Причины и личность стрелявшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#погибшие
#стрельба
#подмосковье
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Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве
Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье
22 марта 2024, 18:49

Фото: iStock/Thomasaf

Подозреваемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых был задержан во Вьетнаме по запросу российского бюро Интерпола, передает РИА Новости.
По информации из генерального консульства РФ в Хошимине, он в ближайшее время будет экстрадирован в Москву под охраной сотрудников российской полиции.

Обвинения в убийстве трем женщинам были выдвинуты Борзыху Тверским судом Москвы в феврале. По данным следствия, в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа были обнаружены тела трех женщин с огнестрельными ранениями.

Из дома были похищены ценные вещи, деньги, телефон и автомобиль. Предполагается, что мотивом преступления мог быть денежный долг подозреваемого.

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В Москве девочка впала в кому, попробовав предложенные подругой наркотики
В Москве школьница впала в кому из-за наркотиков, которыми её «угостила» подруга
22 марта 2024, 17:52

Фото: istock / Pornpak Khunatorn

Московская школьница впала в кому из-за наркотиков, которые ей дала попробовать подруга. Об этом информируют Телеграм-канал ​Baza.
Вечером 17 марта 15-летняя девочка после прогулки с подругой отправилась домой на такси. По приезду домой школьница начала жаловаться на зуд в теле, сказав матери, что странно чувствует себя из-за воды, которую ей дал таксист. Отмечается, что такси девочка поймала на улице. Она выпила таблетку от аллергии и легла спать.

Утром она отправилась в школу, там ей стало плохо. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали ей простуду и отправили домой ожидать участкового педиатра. Дома девятиклассница легла спать, но когда пришел врач, она так и не просыпалась.

У ребенка диагностировали кому и экстренно госпитализировали.

В ДГКБ имени Башляевой у девочки взяли анализы: выяснилось, она отравилась мефедроном и метадоном. По предварительным данным следствия, наркотики школьнице дала попробовать старшая подруга, а когда ей стало плохо, они решили свалить вину на таксиста. Сейчас юная москвичка находится в реанимации.

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#наркотики
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#дома
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#школьница
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Петербургская восьмиклассница умерла в гостях у взрослого мужчины — возбуждено дело
На петербуржца, на «вписке» у которого умерла школьница, завели уголовное дело
22 марта 2024, 17:25

Фото: istock / Akintevs

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летней девочки в квартире 35-летнего мужчины. Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности отправлен в изолятор временного содержания. Об этом информирует Фонтанка.
По информации издания, школьница и её подруга познакомились с мужчиной в мессенджере. Девочки приехали к нему домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и одна из них вела себя странно.

В какой-то момент восьмикласснице стало плохо и она упала на пол — хозяин квартиры перевернул ее на бок и продолжил проводить время с ее подругой. Через время девушка перестала подавать признаки жизни, и хозяин квартиры вызвал медиков, которые констатировали смерть школьницы.

О пропаже девочки сообщила ее социальный педагог. По ее словам, она ушла в школу и перестала отвечать.

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#смерть
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#мужчины
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#школьница
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Суд вынес приговор боевикам «Азова»* за жестокое обращение с мирными населением
Суд вынес приговор десяти «азовцам»* за жестокое обращение с гражданскими
22 марта 2024, 17:07

Фото: istock / Sinenkiy

Верховный суд ДНР вынес приговор десяти боевикам украинского националистического полка "Азов"* за жестокое обращение с мирным населением. Об этом сообщает СК России в Телеграм-канале.
По информации СКР, с 7 марта по 15 апреля 2022 года военные обстреливали из минометов VZ-82 калибра 120 миллиметров жилой массив на западе Мариуполя. Суммарно были израсходованы порядка 100 мин.

Помимо этого, 15 апреля 2022 года боевикам поступил приказ об отходе на завод «Азовсталь», после чего они привели в неисправность свои минометы и отправились пешей колонной на территорию завода. 18 мая 2022 года более 300 военных покинули территорию предприятия, сложили оружие и сдались в плен ВС РФ.

«Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки», — указано в сообщении.
Военные получили сроки от 22 лет и 2 месяцев до 22 лет и 6 месяцев колонии строго режима.

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*признан террористическим и запрещен в РФ
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Женщина расправилась со своими детьми из-за «бесов» и попала на принудительное лечение
Убившую детей из-за «бесов» женщину отправили на принудительное лечение
22 марта 2024, 15:44

Фото: istock / eranicle

Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве троих детей, отправится на принудительное лечение. Решение принято Свердловским областным судом. Об этом информирует РИА Новости.
«Суд постановил Петрову Анастасию освободить от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение», — заявил судья Александр Ладин.
По версии следствия, в декабре 2022 года женщина убила трех своих детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения. После расправы она написала супругу записку. Она указала, что дети якобы были одержимы, а в самого младшего вселился бес.

Судебно-медицинская экспертиза признала женщину невменяемой.

Ранее сообщалось, что в Махачкале Cadillac сбил женщину и её сына, мальчик погиб на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#новости
#убийство
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Стало известно, на какой глубине находились заблокированные на руднике «Пионер»
ТАСС: Застрявшие на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 м
22 марта 2024, 15:25

Фото: istock / Nordroden

Последнее зафиксированное местоположение застрявших под завалами на руднике «Пионер»находилось на глубине 147 метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
При этом точное местонахождение людей на данный момент не определено. Чтобы обнаружить застрявших горняков, специалисты бурят две скважины с поверхности — на 205 и 262 метрах. По предварительным данным, вторая скважина будет завершена в субботу, 23 марта. Известно, что глубина шахты достигает 295 метров.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта в Амурской области. По информации МЧС, под землей находятся 13 человек. 20 марта дополнительная группа спасателей и инженеров прибыла в Благовещенск на спецборте МЧС России.

В регионе введен режим ЧС для мобилизации всех сил.

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#мчс
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