Стрельбу в «Крокус сити холле» могли открыть три человека в камуфляже

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Огонь в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске открыли как минимум три человека в камуфляже, передаёт РИА Новости.
«Произошла стрельба, есть раненые», – говорится в сообщении.Как сообщили ТАСС в оперативных службах, сейчас идёт эвакуация людей. В здании произошло задымление, на место выехали пожарные. Подняты по тревоге сотрудники СОБР и ОМОН, они направляются в «Крокус Сити Холл».
ЧП произошло перед концертом группы «Пикник». По данным оперативных служб, сами музыканты не пострадали.
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Лора Луганская