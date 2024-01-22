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Hürriyet: Тела девяти человек обнаружены на пляжах в турецкой Анталье

22 января 2024, 17:54
Фото: istockphoto/Naeblys

Фото: istockphoto/Naeblys

Количество тел, обнаруженных на пляжах курорта Анталья в Турции, возросло до девяти человек. Ещё два тела нашли на участке пляжа в Кадрие на расстоянии 500 метров друг от друга.

Как сообщает турецкое издание Hürriyet, ещё одно тело утонувшего человека было обнаружено в Мугле. Пока погибших не удалось идентифицировать, их пол и личность неизвестны. Все тела отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Ещё шесть мёртвых тел были найдены ранее в окрестностях пляжей Антальи.

Представители местной администрации предполагают, что все погибшие были сирийскими беженцами, чья лодка потерпела крушение и перевернулась. Известно, что одно из тел было обезглавлено и у него отсутствовала правая рука, что может свидетельствовать о криминальном характере смерти жертвы.

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В Воронеже у мусорного бака обнаружили связанный труп девушки-подростка
22 января 2024, 18:40

Фото: iStock/Motortion

Рядом с мусорным баком в Воронеже обнаружили связанный труп 17-летней девушки, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, труп был спрятан в сумке с вещами, сложен пополам и перевязан верёвкой. На ногах и голове убитой были надеты пакеты.

В убийстве подростка подозревают знакомого девушки 28-летнего жителя города Мичуринск Тамбовской области. Он сам рассказал о совершении преступления своей знакомой, а также о том, что намерен спрятать тело. В настоящий момент мужчину разыскивают.

Тело убитой девушки отправили на экспертизу для установления точной причины её смерти. Иных подробностей случившегося пока не приводится.

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#подросток
#убийство
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Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели выброшенного из поезда кота
22 января 2024, 18:10

Фото: iStock/blinow61

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса, который был выброшен проводницей из поезда. Об этом пишет телеграм-канал СКР.
Сообщается, что Бастрыкин также потребовал представить доклад по результатам процессуальной проверки. Примечательно, что в возбуждении уголовного дела было отказано. На данный момент в сети запустили петицию, которая направлена на то, чтобы уволить проводницу, ее подписали более 300 тысяч человек.

Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.

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#telegram
#бастрыкин
#ржд
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В Подмосковье шесть дней разыскивают высаженного из электрички той-терьера Арчи
22 января 2024, 18:01

Фото: iStock/YanaVasileva

В Подмосковье уже шесть дней не могут найти той-терьера по кличке Арчи, которого высадили из электрички на станции «Чехов», об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, Арчи потерялся 16 января. Хозяина собаки высадили из электрички, когда он повздорил с другим пассажиром, а про той-терьера забыли. В результате, охрана поезда высадила Арчи на станции «Чехов», и вот уже шестой день подряд его не могут найти.

Сегодня хозяину Арчи позвонили и сообщили, что пёс найден. Звонивший потребовал в обмен на питомца вознаграждение в размере 1500 тысяч рублей, однако, позже выяснилось, что мужчине звонили мошенники. Поиски Арчи продолжаются.

Сообщается, что сегодня, предположительно, Арчи, видели возле поликлиники города Чехов, но поймать собаку пока никому не удалось.

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#собаки
#электрички
#мошенники
#чехов
#поиски
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Медики не смогли установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины Колинько
22 января 2024, 17:38

Фото: iStock/Artem_Furman

Судмедэксперты не смогли установить причину смерти бывшего замгенпрокурора Украины Ольги Колинько и её дочери, об этом сообщила пресс-секретарь национальной полиции страны Елена Бережная, её цитирует «УНН».
Напомним, 10 января соседи 71-летней Колинько обнаружили труп бывшей чиновницы в её киевской квартире. Бездыханное тело её дочери было найдено в квартире по соседству.

«Результаты вскрытия не смогли дать картину причины смерти (Колинько и ее дочери), потому что уже произошли гнилостные изменения в теле, поэтому назначены экспертизы, которые отправлены на проведение гистологии и тому подобное», — прокомментировала ситуацию Бережная.

По её словам, эти исследования будут длиться несколько недель, однако, они должны дать более точную картину о причинах случившегося.

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#труп
#киев
#прокуратура
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Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля
22 января 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Популярную российскую блогершу и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля, об этом сообщает Telegram-канал «Столичный СК».
Напомним, ранее в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Блогерша находилась под домашним арестом, однако, сегодня стало известно, что автор «Марафонов желаний» его не соблюдала.

22 апреля выяснилось, что Блиновской предъявили обвинение по ещё одной уголовной статье — «Неправомерный оборот средств платежей». Сейчас блогерше суммарно грозит до 16 лет лишения свободы.

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заключил Блиновскую в следственный изолятор до 26 апреля 2024 года.

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#сизо
#блогер
#москва
#следственный комитет
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Пожар в Усть-Луге на терминале «Новатэка» полностью потушили
22 января 2024, 16:59

Фото: iStock/Matt277

В Усть-Луге пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на терминале компании «Новатэк». Об этом сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.
«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале «Новатэк» работы по тушению пожара завершены», - написал Запалатский в своем Telegram-канале.

Напомним, 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.

Стоит отметить, что за несколько дней до пожара в Ленинградской области впервые с начала специальной военной операции на Украине был замечен и перехвачен беспилотник украинских войск. Ранее сообщалось, что технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге был приостановлен.

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#беспилотник
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#возгорание
#операции
#telegram
#удар
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Подмосковные спасатели вытащили людей из машины, улетевшей в кювет
22 января 2024, 16:55

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили двух пострадавших из улетевшей в кювет машины. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В службу 112 поступил вызов от очевидцев, которые сообщили, что со скользкой дороги в кювет съехал автомобиль и оказался зажатым между деревьями.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию и приняли решение о спиле деревьев. Специалистам потребовалось около 30 минут для того. Затем спасатели помогли пассажиру и водителю выбраться из автомобиля», — поделился начальник ПСЧ-309 Эрнест Элбакян.

Стоит отметить, что авария произошла в городском округе Подольск вблизи села Сынково-2. Кроме этого, медицинская помощь пассажирам кроссовера, который застрял в деревьях, не понадобилась., они отделались легким шоком.

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#подмосковье
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СК завёл дело по факту убийства россиянки и её дочери в турецком Бодруме
22 января 2024, 16:38

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки Ирины Двизовой и её дочери в турецком Бодруме, об этом сообщает СК РФ в своём Telegram-канале.
Напомним, тела россиянки и её 15-летней дочери обнаружили 29 ноября 2023 года в курортном городе Бодрум.

Главным подозреваемым в этом страшном преступлении, предположительно, является Бывший муж Двизовой Андрей Куслевич. У мужчины есть литовское гражданство, а в 2017 году он работал телохранителем украинского олигарха в Монако.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления», — сообщили в Следственном комитете.

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#убийство
#уголовное турция
#следственный комитет
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В Германии украинская беженка зарезала хозяина дома из-за нежелания съезжать
Bild: В Германии беженка с Украины зарезала хозяина дома из-за нежелания уезжать
22 января 2024, 16:25

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

В Германии начался суд над беженкой с Украины, которая зарезала хозяина дома из-за того, что не хотела съезжать оттуда. Об этом сообщает Bild.
Согласно статье, 54-летний немец из Дахау познакомился в интернете с украинкой еще 15 лет назад. Все эти годы они поддерживали связь.

После начала российской спецоперации женщина переехала к своей сестре в немецкий город Шварцвальд. А потом перебралась к старому знакомому. Мужчина согласился принять женщину, однако только на некоторое время. Украинка прожила у немца почти год, а потом попыталась заставить его прописать в своем доме.

Следствие установило, что беженка вела себя агрессивно и не соглашалась добровольно покинуть дом мужчины. Из-за страха перед ней он вынужден был спать вместе с детьми на диване. В феврале прошлого года украинка в ходе ссоры на глазах у всей семьи несколько раз ударила мужчину ножом в верхнюю часть тела.

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