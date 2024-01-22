Hürriyet: Тела девяти человек обнаружены на пляжах в турецкой Анталье

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Количество тел, обнаруженных на пляжах курорта Анталья в Турции, возросло до девяти человек. Ещё два тела нашли на участке пляжа в Кадрие на расстоянии 500 метров друг от друга.
Представители местной администрации предполагают, что все погибшие были сирийскими беженцами, чья лодка потерпела крушение и перевернулась. Известно, что одно из тел было обезглавлено и у него отсутствовала правая рука, что может свидетельствовать о криминальном характере смерти жертвы.
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Александр Бойцов