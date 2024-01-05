Bild: В Германию под видом украинских беженцев едут террористы ИГИЛ

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Террористы «Исламского государства» (ИГИЛ)* прибывают под видом беженцев через Украину в Германию. Об этом пишет Bild.
По информации немецкой газеты, террористы для облегчения проникновения в Европу выдают себя за беженцев с Украины, используя фальшивые документы и рассказы о пытках и преследованиях.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
Диана Аванесян