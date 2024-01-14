Пограничникам в Техасе запретили спасать трёх тонущих в Рио-Гранде беженцев из Мексики

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Техасская национальная гвардия по указанию губернатора штата Грега Эббота запретила федеральным пограничникам помогать мексиканским беженцам даже в случае чрезвычайных ситуаций. В итоге при переправе через реку Рио-Гранде утонула женщина и двое детей.
Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль часть границы между США и Мексикой вдоль реки, сообщает телеканал SBC News. Это произошло после того, как федералы попытались убрать водные преграды и колючую проволоку, установленные по приказу властей штата для пресечения потока нелегальных мигрантов. Сообщается, что погранслужба собирается судиться с властями Техаса.
Местные власти и губернатор Эббот аргументируют свои жёсткие действия тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы вдоль Рио-Гранде полностью перешёл под контроль штата. Местные жители большей частью поддерживают своего губернатора, считая причиной сложившейся ситуации то, что вопросы миграции не контролируются слабым федеральным правительством.
В то же время представитель министерства национальной безопасности США Луис Миранда заявил, что политика губернатора Техаса и действия властей жестоки, опасны и бесчеловечны, а игнорирование Техасом федеральной власти в вопросах иммиграции несёт в себе серьёзную угрозу.
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Местные власти и губернатор Эббот аргументируют свои жёсткие действия тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы вдоль Рио-Гранде полностью перешёл под контроль штата. Местные жители большей частью поддерживают своего губернатора, считая причиной сложившейся ситуации то, что вопросы миграции не контролируются слабым федеральным правительством.
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Александр Бойцов