«Хезболла» заявила об ударе по израильским позициям

Фото: iStock/Tomas Ragina
Ливанское движение «Хезболла» в субботу, 1 июня, десять раз атаковало израильские позиции, заявили представители организации, передает РИА Новости.
Отмечается, что удары пришлись на восточное и западное направления, для атаки использовалось ракетное вооружение.
Ранее, в январе, министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил Израиль, что война не будет казаться ему пикником. Он призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа.
В начале года IDF (Силы обороны Израиля) сообщали о целенаправленных ударах по позициям ливанской группировки. По словам главы Министерства обороны страны Йоава Галанта, Израиль готовится к военным операциям на границе с Ливаном. Для этого военнослужащие и техника были переброшены на север страны. По словам израильского министра, боевые действия начнутся в ближайшее время.
Читайте также:
Чили планирует присоединиться к иску ЮАР против Израиля
В США назвали Нетаньяху военным преступником
Нетаньяху назвал признание независимости Палестины «наградой за терроризм»
Ранее, в январе, министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил Израиль, что война не будет казаться ему пикником. Он призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа.
В начале года IDF (Силы обороны Израиля) сообщали о целенаправленных ударах по позициям ливанской группировки. По словам главы Министерства обороны страны Йоава Галанта, Израиль готовится к военным операциям на границе с Ливаном. Для этого военнослужащие и техника были переброшены на север страны. По словам израильского министра, боевые действия начнутся в ближайшее время.
Читайте также:
Чили планирует присоединиться к иску ЮАР против Израиля
В США назвали Нетаньяху военным преступником
Нетаньяху назвал признание независимости Палестины «наградой за терроризм»
Александр Климов