Нетаньяху назвал признание независимости Палестины «наградой за терроризм»

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание несколькими европейскими государствами независимости Палестины является «наградой за терроризм». Об этом он сообщил в своём видеообращении.
Он подчеркнул, что 80% палестинцев поддерживают резню, которая произошла 7 октября. Этим людям, по его словам, нельзя отдавать страну, поскольку они превратят её в террористическое объединение, которое попытается повторить события этой даты.
При этом Нетаньяху добавил, что эта «награда» не помешает израильской стороне одержать победу над палестинским движением ХАМАС.
Ранее в этот день Норвегия официально признала независимость Палестины. Вслед за ней то же сделают Испания и Ирландия. По словам глав этих государств, такой шаг позволит урегулировать конфликт.
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NRK: Норвегия официально признала независимость Палестины
При этом Нетаньяху добавил, что эта «награда» не помешает израильской стороне одержать победу над палестинским движением ХАМАС.
Ранее в этот день Норвегия официально признала независимость Палестины. Вслед за ней то же сделают Испания и Ирландия. По словам глав этих государств, такой шаг позволит урегулировать конфликт.
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NRK: Норвегия официально признала независимость Палестины
Анастасия Чинкова