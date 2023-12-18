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Хинштейн: Главу самарского ГУ МЧС обвиняют в получении взяток на 25 млн рублей

18 декабря 2023, 14:32
Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

Начальника ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, об этом депутат Государственной думы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале.
Как сообщил депутат, следствие подозревает Бойко в покровительстве над местной компанией «Витязь», которая оказывает услуги по пожарной безопасности.

«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более ₽ 25 млн», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.


Помимо Бойко, силовики также задержали руководителей компании Яна Гущина и Елену Тютюнник. Во время обысков удалось собрать доказательства, подтверждающие денежные переводы генералу.

Хинштейн отметил, что, скорее всего, уже сегодня все трое будут этапированы в Москву.

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#взятка
#мчс
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В Геленджике пьяная девушка забралась на верхушку городской ёлки
В Геленджике девушка забралась на верхушку городской ёлки
18 декабря 2023, 15:21

Фото: iStock/dmf87

В Геленджике женщина забралась на самую верхушку двадцатиметровой городской ёлки, которая была установлена в преддверии Нового года. Об этом пишет портал 93.RU, ссылаясь на очевидцев.
Согласно сообщению, случилось это накануне вечером. Предварительно, женщина гуляла с подругами на Центральной площади и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она полезла на дерево под советы подруг, которые остались стоять внизу. Удалось ли ей благополучно покинуть занимаемую высоту – не известно. Уточняется, что высота елки составляет 20 метров.
 
Тем не менее инцидентом заинтересовались местные полицейские. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 19-летний молодой человек на спор ударил сотрудника ДПС, в случае возбуждения уголовного дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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#проверка
#женщина
#дерево
#советы
#ёлки
#полицейские
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Семье оставившего послание на стене дома солдата стали поступать угрозы
RT: Родственники оставившего послание в Марьинке солдата сообщили об угрозах
18 декабря 2023, 15:11

Фото: istock / Prostock-Studio

Родственники солдата российской армии Романа Рудакова, который оставил послание на стене дома в Марьинке, обратились к правоохранительным органам с просьбой о защите из-за поступающих угроз. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник.

Близким военного стали поступать угрозы после  обнаружения его послания на стене, в котором солдат попросил позаботиться о его семье. Как рассказала собеседник агентства, родителям, сестре и брату Рудакова поступают угрозы письменной и в устной форме. 

Послание военнослужащего было найдено во время зачистки Марьинки в ДНР. Рядом с местом обнаружили 9 тел. По данным военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Узнав о случившемся из СМИ, классный руководитель Рудакова рассказала, что он с детства оберегал брата и заботился о нем.

Ранее украинский пленный рассказал, как прошел «медкомиссию», состоящую из одного врача. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#послание
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Стали известны подробности смерти 14-летнего подростка на турнире по боксу
Скорая не смогла проехать к умершему боксёру в Первоуральске из-за шлагбаума
18 декабря 2023, 15:00

Фото: istock / Yury Karamanenko

Карета сокрой помощи не могла проехать к потерявшему сознание боксёру в Первоуральске так как ей не открыли шлагбаум. Один из мужчин поднял его самостоятельно, а медик поспешил к пострадавшему пешком, не дожидаясь проезда. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В местном СК заявили, что кроме информации о шлагбауме также проверят показания очевидцев, которые утверждают, что дорога к зданию, где м проходило соревнование, была плохо образом очищена от снега.

Помимо этого, на боях находится только один врач, несмотря на то, что приказу Министерства спорта России, там должна была дежурить бригада скорой помощи. Присутствующий врач делал потерявшему сознание подростку искусственное дыхание, массаж сердца и давал нашатырь, но молодой человек ни на что не реагировал. Точную причину смерти в ближайшее время установит  экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным в трагедии грозит до двух лет колонии.

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#уголовное дело
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#врач
#дорога
#смерть
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Врачи в Электростали достали 8-сантиметровый камень из мочевого пузыря женщины
18 декабря 2023, 14:42

Фото: iStock/Gumpanat

В подмосковном городе Электросталь врачи спасли женщину, достав из её мочевого пузыря два огромных камня, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в больницу Электростали обратилась 50-летняя женщина с жалобами на невыносимую боль в пояснице. Она сообщила, что с подобным дискомфортом она живёт уже около пяти лет.

На приёме врач диагностировала у пациентки цистит и отправила её на обследование, где у женщины обнаружили больших размеров отложения в мочевом пузырек. 

Во время операции врачи извлекли из женщины два огромных камня. Длина первого составила 8,5 сантиметров, а второго — 5,5.

Отмечается, что сейчас пациентка всё ещё находится под наблюдением врачей и только недавно снова начала ходить.

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#операция
#электросталь
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Восьмилетнего мальчика намотало на тракторный вал в Ивановской области
18 декабря 2023, 14:28

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Восьмилетнего мальчика намотало на вращающийся тракторный вал в Ивановской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что утром 17 декабря мальчик вместе с дедушкой приехал на ферму отца в деревне Семигорье для того, чтобы покормить скот. 60-летний дедушка запустил двигатель трактора, что привело в движение карданный вал, который соединял машину с прицепленным оборудованием для измельчения сена. Затем мужчина отошёл, оставив всё в работающем состоянии. В это время к трактору подошёл его восьмилетний внук и получил травмы, повлекшие летальный исход. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело и допросил дедушку в качестве подозреваемого. 

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#трактор
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#смерть
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#трагедия
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Хинштейн призвал возбудить уголовное дело за порчу квартир питерских военкоров
18 декабря 2023, 14:19

Фото: iStock/Akintevs

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн призвал к возбуждению уголовного дела по факту порчи квартир военкоров в Санкт-Петербурге, об этом он написал в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что 17 декабря неизвестные совершили нападение на квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова. Входные двери в помещения, расположенные в Приморском и Красносельском районах города, залили монтажной пеной. В настоящий момент устанавливаются личности вандалов. 

«Я уже направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел, в связи со случившимся. Считаю, это прямым воспрепятствованием их профессиональной деятельности, попыткой устрашения и мести за принципиальную журналистскую позицию», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.

Он также призвал возбудить уголовное дело по факту произошедшего, а также взять расследование инцидента под строгий контроль.

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#уголовное расследование
#санкт-петербург
#военкор
#депутат
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Секс-вечеринка «Свингеров» в Краснодаре обернулась смертью женщины
18 декабря 2023, 14:10

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В ходе свингерпати в Краснодаре скончалась женщина. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Две пары любителей сексуальных экспериментов находились в квартире, где распивали алкоголь и употребляли запрещенные вещества. В какой-то момент 41-летняя женщина разозлилась очередной сменой партнера и вышла из квартиры.

По информации портала, тело женщины нашли на первом этаже многоэтажного дома. По предварительным данным, она споткнулась и скатилась по лестнице с 11-го этажа. Правоохранители устанавливают подробности произошедшего.  
 
Основной версией полицейских является несчастный случай, так как из ее сексуальных партнеров, с кем женщина могла вступить в конфликт, из квартиры в момент ее гибели не выходил.

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#секс
#алкоголь
#конфликт
#женщина
#смерть
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Младенца, завёрнутого в плед, нашли на лестнице дома в Воронежской области
18 декабря 2023, 14:02

Фото: iStock/AnnaZhuk

В Воронежской области на подвальной лестнице жилого дома нашли новорождённую девочку, завёрнутую в плед. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
Отмечается, что девочка была найдена в городе Остогожск. В полицию информация поступила в 7:20 по мск 16 декабря от медицинских работников. Ребёнок был одет по возрасту и сезону, завёрнут в пелёнку и плед правильным способом, который не ограничивает дыхание. Новорождённую девочку экстренно госпитализировали. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности новорождённого ребёнка. 

В настоящее время сотрудники СК вместе с полицейскими устанавливают мать девочки. Для этого изучаются записи с камер видеонаблюдения, отрабатываются жилые дома этого микрорайона, изучаются семьи, состоящие на профилактическом учёте, а также проверяются женщины, которые вставали на учёт по беременности в женской консультации. 

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#воронеж
#ребёнок
#ск рф
#полиция
#уголовное
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Четырехмесячного мальчика затянуло в торнадо
WSMV: в США торнадо затянул в воронку четырехмесячного малыша
18 декабря 2023, 13:58

Фото: istock / Francis Lavigne-Theriault

В Соединенных Штатах четырехмесячного ребенка затянуло в мощную воронку торнадо. Об этом информирует WSMV.

Торнадо обрушился на переносной дом в городе Кларксвилл, штат Теннесси, где проживала пара с двумя детьми. Как рассказала 22-летняя Сидни Мур, она сидела в спальне с годовалым малышом, когда услышала шум. Она подбежала к ребенку и закрыла его собой. 

«Буквально в тот момент, когда я прыгнула на него, рухнули стены дома», — поделилась воспоминаниями женщина.
Партнер девушки в то время находился с их четырехмесячным сыном в гостинной. Атмосферный вихрь сорвал крышу дома, и подхватил  люльку, в которой лежал малыш. Отец бросился спасать сына и тоже попал в ворону. 

«Он все время держался за люльку, и, по его словам, их закружило, а потом выбросило», — рассказала Мур. 
Мужчина оказался на земле и понял, что потерял из виду ребенка. К частью, семья осталась жива и отделалась порезами и ушибами. Малыша нашли на поваленном дереве под проливным дождем. Сейчас семье помогают неравнодушные, ведь у них не осталось жилья. 

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