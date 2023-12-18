Хинштейн: Главу самарского ГУ МЧС обвиняют в получении взяток на 25 млн рублей

Фото: iStock/Atstock Productions
Начальника ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, об этом депутат Государственной думы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале.
Как сообщил депутат, следствие подозревает Бойко в покровительстве над местной компанией «Витязь», которая оказывает услуги по пожарной безопасности.
Помимо Бойко, силовики также задержали руководителей компании Яна Гущина и Елену Тютюнник. Во время обысков удалось собрать доказательства, подтверждающие денежные переводы генералу.
Хинштейн отметил, что, скорее всего, уже сегодня все трое будут этапированы в Москву.
Читайте также:
Хинштейн призвал возбудить уголовное дело за порчу квартир питерских военкоров
Депутат Хинштейн назвал причиной трагедии в Брянске халатное отношение к оружию
Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО
«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более ₽ 25 млн», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.
Хинштейн отметил, что, скорее всего, уже сегодня все трое будут этапированы в Москву.
Читайте также:
Хинштейн призвал возбудить уголовное дело за порчу квартир питерских военкоров
Депутат Хинштейн назвал причиной трагедии в Брянске халатное отношение к оружию
Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО
Евгения Парфентьева