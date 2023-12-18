Хинштейн призвал возбудить уголовное дело за порчу квартир питерских военкоров

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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн призвал к возбуждению уголовного дела по факту порчи квартир военкоров в Санкт-Петербурге, об этом он написал в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что 17 декабря неизвестные совершили нападение на квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова. Входные двери в помещения, расположенные в Приморском и Красносельском районах города, залили монтажной пеной. В настоящий момент устанавливаются личности вандалов.
Он также призвал возбудить уголовное дело по факту произошедшего, а также взять расследование инцидента под строгий контроль.
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«Я уже направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел, в связи со случившимся. Считаю, это прямым воспрепятствованием их профессиональной деятельности, попыткой устрашения и мести за принципиальную журналистскую позицию», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.
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Евгения Парфентьева