В Госдуме назвали причину стрельбы в брянской школе

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что причиной трагедии в брянской школе является халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Хинштейна, оружие должно строго находится в сейфе, к которому не должно быть доступа ни у кого, кроме владельца.
Политик также напомнил, что в законодательство ввели ответственность для владельцев оружия за небрежное хранение, которое влечет тяжкие последствия.
Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило 7 декабря в 9:15. Ученица 8А класса 14-летняя Алина А. принесла в школу ружье, которое взяла у отца. Школьница спрятала его в тубусе, поднялась в кабинет, где шел урок, и открыла стрельбу по одноклассникам, а затем покончила собой. Из-за стрельбы скончались два подростка, включая саму Алину, пятеро получили ранения.
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«Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью», написал депутат.
Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило 7 декабря в 9:15. Ученица 8А класса 14-летняя Алина А. принесла в школу ружье, которое взяла у отца. Школьница спрятала его в тубусе, поднялась в кабинет, где шел урок, и открыла стрельбу по одноклассникам, а затем покончила собой. Из-за стрельбы скончались два подростка, включая саму Алину, пятеро получили ранения.
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Алина Юрчак