Хинштейн навал причину взрыва в доме в центре Курска

Хинштейн: взрыв в доме в центре Курска произошёл из-за утечки газа
Фото: Telegram, @Hinshtein

Причиной взрыва в жилом многоэтажном доме в центре Курска стала утечка бытового газа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.



По предварительной информации, пострадал 24-летний парень, он получил поверхностные ожоги. Сейчас пострадавшего везут в больницу.

Хинштейн добавил, что в доме обрушилась часть стены и балкон. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Туда же выехали и.о. главы города Курска и врио министра здравоохранения Курской области.

Территория оцеплена, ситуация находится на контроле, заключил Александр Хинштейн.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0