Хинштейн навал причину взрыва в доме в центре Курска
Причиной взрыва в жилом многоэтажном доме в центре Курска стала утечка бытового газа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По предварительной информации, пострадал 24-летний парень, он получил поверхностные ожоги. Сейчас пострадавшего везут в больницу.
Хинштейн добавил, что в доме обрушилась часть стены и балкон. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Туда же выехали и.о. главы города Курска и врио министра здравоохранения Курской области.
Территория оцеплена, ситуация находится на контроле, заключил Александр Хинштейн.
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