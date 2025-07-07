В здании Минтранса умер замначальника отдела земельного фонда Андрей Корнейчук
В здании Минтранса на Старой Басманной улице скончался 42-летний замначальника отдела земельного фонда Андрей Корнейчук. Как сообщает телеграм-канал SHOT, он умер прямо на рабочем месте.
Уточняется, что Корнейчук резко встал во время совещания и упал замертво.
По предварительным данным, причина смерти замначальника отдела земельного фонда — остановка сердца. Это могло случиться на фоне новостей об отставке Старовойта.
Ранее стало известно, что бывший министр транспорта Роман Старовойт найден мёртвым с огнестрельным ранением в Одинцовском округе. По предварительной информации, экс-глава Минтранса покончил жизнь самоубийством.
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