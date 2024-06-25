«Хочет искупить вину»: в ГД поддержали отправку зеленоградского маньяка на СВО

Фото: IStock/Vladimir Zapletin
Зеленоградский маньяк решил искупить вину участием в специальной военной операции, сообщил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Маньяк Юрий Гриценко был осужден в 2001 году, его приговорили к 22 годам лишения свободы. Его жертвами стали 5 девушек, еще 10 пострадали. В сентябре 2023 года он добровольно захотел принять участие в СВО и его зачислили в санитарно-эвакуационный отряд. Гриценко должен был освободиться из мордовской ИК-10 летом текущего года по истечении срока назначенного наказания.
Поступок Гриценко можно приветствовать и ставить в пример, чтобы остальные заключенные тоже понимали, что можно загладить вину, не только отбывая срок, добавил Милонов.
Читайте также
Маньяк из Зеленограда Юрий Гриценко выходит на свободу
14 лет держал в плену и насиловал: Маньяк из Челябинска не признал вину в суде
«Виселица» для пионеров: Как советский маньяк Анатолий Сливко убивал подростков, снимая фильмы
«Скорее всего, он захотел показать, что он исправился. Если он должен был выйти летом, то мог беспрепятственно спокойно освободиться, а он пошел туда. Люди, которые приняли для себя решение заменить реальный тюремный срок на пребывание в зоне СВО, — я бы их не обсуждал», — высказался депутат.
Поступок Гриценко можно приветствовать и ставить в пример, чтобы остальные заключенные тоже понимали, что можно загладить вину, не только отбывая срок, добавил Милонов.
Читайте также
Маньяк из Зеленограда Юрий Гриценко выходит на свободу
14 лет держал в плену и насиловал: Маньяк из Челябинска не признал вину в суде
«Виселица» для пионеров: Как советский маньяк Анатолий Сливко убивал подростков, снимая фильмы
Олег Дикий