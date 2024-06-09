«Виселица» для пионеров: Как советский маньяк Анатолий Сливко убивал подростков, снимая фильмы

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Анатолий Сливко по кличке Заслуженный мучитель создал туристический клуб для школьников в ставропольском Невинномысске — и стал настоящей звездой города. Но пока взрослые восхищались его талантами педагога, Сливко проводил с их детьми ужасающие эксперименты, которые снимал на видео.
О том, какие события повлияли на будущего маньяка, как он расправлялся со своими жертвами и почему убийцу долго не могли рассекретить, расскажет редакция «Радио 1».
Анатолий Сливко родился 28 декабря 1938 года в Дагестанской АССР. Анатолий жил вместе с отцом, матерью и старшим братом Андреем, однако их семью нельзя было назвать счастливой, так как родители постоянно ругались.
После очередного скандала мать Сливко, еще будучи беременной, попыталась спровоцировать выкидыш. В итоге у женщины произошли преждевременные роды, однако медики спасли жизнь ребенка. Сливко-младший рос тихим, замкнутым и болезненным мальчиком.
Одно из самых ярких детских воспоминаний Сливко, которое повлияло на всю его жизнь, пришлось на годы войны. В 1942 году, когда Анатолию было всего четыре года, фашист на его глазах убил маленького мальчика, который пытался защитить от пули своего пса. Позже Сливко признался, что сам момент казни ребенка он не помнит — зато ему в память навсегда врезался эпизод, как немец вытер кровь со своих черных начищенных до блеска сапог о тело убитого им ребенка.
В 1961 году, находясь на Дальнем Востоке, 23-летний Анатолий стал свидетелем страшной картины: в толпу гуляющих пионеров врезался пьяный мужчина на мотоцикле, который не справился с управлением. Несколько подростков были ранены, а один из них скончался на месте происшествия. Вид окровавленного тела мальчика в черных начищенных ботинках и с пионерским галстуком на шее внезапно вызвал у Сливко сексуальное возбуждение, что повергло в шок будущего маньяка.
Через несколько лет Сливко стал ходить по школам Невинномысска и устраивать там внеклассные кружки, где рассказывал ученикам о природе Дальнего Востока. После чего он устроился в одно из учебных заведений вожатым и начал водить своих подопечных в двухдневные походы.
Женщины Сливко не интересовали, поэтому идея вступать в брак была ему чуждой. Он осознал это еще во время службы в армии: сослуживцы часто обсуждали девушек, но сам Анатолий оставался к таким беседам абсолютно равнодушен. Однако, чтобы не выделяться на фоне своих товарищей, Сливко все же завел отношения с девушкой, жившей неподалеку от его части.
Правда, это принесло маньяку лишь раздражение и разочарование. Одновременно с этим романом молодой солдат переписывался с одноклассницей, с которой встречался еще в школе, — та даже дождалась его демобилизации. Но сразу после встречи с девушкой Сливко решил разорвать и эти отношения.
Спустя время Сливко все же женился на своей коллеге. В первую брачную ночь выяснилось, что у Сливко явные проблемы в сексуальном плане — как объект страсти Людмила его совершенно не интересовала. Однако к ней он относился с большим уважением и никогда ее не обижал. В итоге у семейной пары родилось двое сыновей.
В 1968 году в здании, где находился туристический клуб «Романтик», произошел пожар. Тогда члены турклуба переехали во Дворец химиков. Там возник уже новый туристический клуб «Чергид», что означало «через реки, горы и долины». Он быстро стал известным в Невинномысске из-за своей военно-патриотической работы.
Там впоследствии начал работу будущий убийца. Число его воспитанник превысило двести человек. Также Сливко увлекался съемками: кинокамеру «Кварц» ему подарили за успешную службу в армии. Сначала Анатолий фиксировал на нее все подряд и учил детей обращению с ней. А потом Сливко решил поставить камеру на службу своим порокам и снимать на нее подобие так взволновавшего его инцидента со смертью пионера. Причем «актерами» в его страшных постановках должны были стать участники турклуба «Чергид».
«Сюжет» был прост — подросток перед съемками облачался в форму пионера и обязательно надевал черные ботинки. После этого он взбирался на импровизированную виселицу, совал голову в петлю и висел так некоторое время. При другом сценарии школьник надевал на голову целлофан или противогаз с эфиром, после чего несколько минут находился без сознания.
Изначально маньяк не хотел убивать детей: в медицинских пособиях он тщательно изучил действия по реанимации при удушении. Чтобы усыпить бдительность школьников, Сливко каждый раз придумывал для них убедительную «легенду». Например, убийца рассказывал им о проведении медицинских опытов для разработки эффективных реанимационных мероприятий.
Тех, кто согласился поучаствовать в «эксперименте», Сливко убеждал, что данное испытание даст им важный опыт, который может пригодиться в будущем при спасении близких. С каждого участника пытки хитрый руководитель брал расписку о том, что участие в постановке является добровольным. Многие из жертв маньяка в результате асфиксии на «экспериментах» кратковременно теряли память. Также маньяк задабривал своих жертв немалыми деньгами.
Убийца неоднократно говорил своим жертвам, что участие в его извращенных «экспериментах» является «подвигом». Предлоги были разными: обучение навыкам выживания или изменение физической формы. Благодаря такой постоянной психологической обработке у потерпевших от рук извращенца даже не возникало мысли, что они участвуют в чем-то противоправном.
Кому-то маньяк рассказывал, что пишет книгу про Великую Отечественную войну и ему для иллюстрации нужен снимок момента, когда фашисты вешают помогавшего партизанам пионера. Еще одной легендой маньяка были якобы съемки художественного фильма с тем же сюжетом.
Родители юных участников «Чергида» не подозревали о тех преступления, которые тайно творит с их детьми Сливко. Наоборот, они активно поощряли увлечение мальчиков турклубом.
Согласно информации следствия, первое убийство состоялось в 1964 году, когда в Невинномысске пропал 15-летний Коля Добрышев. Извращенец пригласил Добрышева для участия в первом «эксперименте», который закончился смертью школьника. Сливко пытался реанимировать Колю, но попытки оказались безуспешны. Тогда Сливко расчленил свою жертву и сбросил останки в воды реки Кубань.
Следующий 11-летний участник турклуба пропал в Невинномысске два года спустя — в 1975 году. Родители школьника знали, что в тот день мальчик собирался в Донской лес на съемки какого-то фильма — он сам сообщил им об этом и попросил купить новые плавки. Но отец и мать Андрея Погосяна не придали этому значения. А милиционеры, которые приняли заявление и приступили к поискам мальчика, даже не подумали связать исчезновение Погосяна с пропажей предыдущей жертвы.
А в 1980 году Сливко убил свою очередную жертву — 13-летнего Сережу Фатнева.
Однажды Сливко вместе с воспитанниками уехал на море, как раз в это время к нему нагрянули следователи. Как позже расскажет сам убийца, во время этой поездки он безуспешно пытался покончить с собой — его заела совесть. А пока Сливко отсутствовал в городе, следователь, ведущий дело очередной жертвы, ушел в отпуск и передал его помощнице прокурора Тамаре Лангуевой.
Именно благодаря Лангуевой расследование начало успешный путь. Пользуясь отсутствием Сливко, Лангуева начала подробно опрашивать всех участников турклуба. Подростки беседовали с неохотой, однако все же рассказали помощнице прокурора некоторые подробности о съемках кино своим учителем.
Как стало известно позже, маньяк Сливко снимал якобы сказки про Бабу-ягу, фашистов, индейцев. Главным во всех его постановках было то, что по сценарию персонажи часто отправлялись на виселицу. И вдруг во время очередной беседы один из мальчиков признался Тамаре Лангуевой — он с подачи Анатолия действительно провисел в петле шесть минут, а как выжил — не понимает.
Лангуева в итоге докопалась до суровой истины: когда глава «Чергида» лично звал одного конкретного ребенка на «киносъемку», то для юного актера это обычно означало верную смерть, ведь он был повешенным в течение 10-15 минут. Уже на следствии выяснится, что тела маньяк расчленял и закапывал, а окровавленную одежду сжигал.
Серийного убийцу Сливко задержали в 1985 году в турклубе «Чергид» прямо в его день рождения. Когда оперативники надели на задержанного наручники, он был страшно возмущен и напомнил им, что они схватили депутата Невинномысского горсовета, ударника труда и мастера спорта по горному туризму. Сливко грозил своими связями и обронил фразу: «Вы пожалеете об этом». Серийный убийца и маньяк Анатолий Сливко был расстрелян в сентябре 1989 года.
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Кровь на черных сапогах
Анатолий Сливко родился 28 декабря 1938 года в Дагестанской АССР. Анатолий жил вместе с отцом, матерью и старшим братом Андреем, однако их семью нельзя было назвать счастливой, так как родители постоянно ругались.
После очередного скандала мать Сливко, еще будучи беременной, попыталась спровоцировать выкидыш. В итоге у женщины произошли преждевременные роды, однако медики спасли жизнь ребенка. Сливко-младший рос тихим, замкнутым и болезненным мальчиком.
Одно из самых ярких детских воспоминаний Сливко, которое повлияло на всю его жизнь, пришлось на годы войны. В 1942 году, когда Анатолию было всего четыре года, фашист на его глазах убил маленького мальчика, который пытался защитить от пули своего пса. Позже Сливко признался, что сам момент казни ребенка он не помнит — зато ему в память навсегда врезался эпизод, как немец вытер кровь со своих черных начищенных до блеска сапог о тело убитого им ребенка.
Опасные наклонности маньяка
В 1961 году, находясь на Дальнем Востоке, 23-летний Анатолий стал свидетелем страшной картины: в толпу гуляющих пионеров врезался пьяный мужчина на мотоцикле, который не справился с управлением. Несколько подростков были ранены, а один из них скончался на месте происшествия. Вид окровавленного тела мальчика в черных начищенных ботинках и с пионерским галстуком на шее внезапно вызвал у Сливко сексуальное возбуждение, что повергло в шок будущего маньяка.
Через несколько лет Сливко стал ходить по школам Невинномысска и устраивать там внеклассные кружки, где рассказывал ученикам о природе Дальнего Востока. После чего он устроился в одно из учебных заведений вожатым и начал водить своих подопечных в двухдневные походы.
Несостоявшийся брак и сексуальная дисфункция
Женщины Сливко не интересовали, поэтому идея вступать в брак была ему чуждой. Он осознал это еще во время службы в армии: сослуживцы часто обсуждали девушек, но сам Анатолий оставался к таким беседам абсолютно равнодушен. Однако, чтобы не выделяться на фоне своих товарищей, Сливко все же завел отношения с девушкой, жившей неподалеку от его части.
Правда, это принесло маньяку лишь раздражение и разочарование. Одновременно с этим романом молодой солдат переписывался с одноклассницей, с которой встречался еще в школе, — та даже дождалась его демобилизации. Но сразу после встречи с девушкой Сливко решил разорвать и эти отношения.
Спустя время Сливко все же женился на своей коллеге. В первую брачную ночь выяснилось, что у Сливко явные проблемы в сексуальном плане — как объект страсти Людмила его совершенно не интересовала. Однако к ней он относился с большим уважением и никогда ее не обижал. В итоге у семейной пары родилось двое сыновей.
Время «Чергида»
В 1968 году в здании, где находился туристический клуб «Романтик», произошел пожар. Тогда члены турклуба переехали во Дворец химиков. Там возник уже новый туристический клуб «Чергид», что означало «через реки, горы и долины». Он быстро стал известным в Невинномысске из-за своей военно-патриотической работы.
Там впоследствии начал работу будущий убийца. Число его воспитанник превысило двести человек. Также Сливко увлекался съемками: кинокамеру «Кварц» ему подарили за успешную службу в армии. Сначала Анатолий фиксировал на нее все подряд и учил детей обращению с ней. А потом Сливко решил поставить камеру на службу своим порокам и снимать на нее подобие так взволновавшего его инцидента со смертью пионера. Причем «актерами» в его страшных постановках должны были стать участники турклуба «Чергид».
Игра в повешение
«Сюжет» был прост — подросток перед съемками облачался в форму пионера и обязательно надевал черные ботинки. После этого он взбирался на импровизированную виселицу, совал голову в петлю и висел так некоторое время. При другом сценарии школьник надевал на голову целлофан или противогаз с эфиром, после чего несколько минут находился без сознания.
Изначально маньяк не хотел убивать детей: в медицинских пособиях он тщательно изучил действия по реанимации при удушении. Чтобы усыпить бдительность школьников, Сливко каждый раз придумывал для них убедительную «легенду». Например, убийца рассказывал им о проведении медицинских опытов для разработки эффективных реанимационных мероприятий.
Тех, кто согласился поучаствовать в «эксперименте», Сливко убеждал, что данное испытание даст им важный опыт, который может пригодиться в будущем при спасении близких. С каждого участника пытки хитрый руководитель брал расписку о том, что участие в постановке является добровольным. Многие из жертв маньяка в результате асфиксии на «экспериментах» кратковременно теряли память. Также маньяк задабривал своих жертв немалыми деньгами.
Заслуженный мучитель
Убийца неоднократно говорил своим жертвам, что участие в его извращенных «экспериментах» является «подвигом». Предлоги были разными: обучение навыкам выживания или изменение физической формы. Благодаря такой постоянной психологической обработке у потерпевших от рук извращенца даже не возникало мысли, что они участвуют в чем-то противоправном.
Кому-то маньяк рассказывал, что пишет книгу про Великую Отечественную войну и ему для иллюстрации нужен снимок момента, когда фашисты вешают помогавшего партизанам пионера. Еще одной легендой маньяка были якобы съемки художественного фильма с тем же сюжетом.
Многочисленные жертвы маньяка
Родители юных участников «Чергида» не подозревали о тех преступления, которые тайно творит с их детьми Сливко. Наоборот, они активно поощряли увлечение мальчиков турклубом.
Согласно информации следствия, первое убийство состоялось в 1964 году, когда в Невинномысске пропал 15-летний Коля Добрышев. Извращенец пригласил Добрышева для участия в первом «эксперименте», который закончился смертью школьника. Сливко пытался реанимировать Колю, но попытки оказались безуспешны. Тогда Сливко расчленил свою жертву и сбросил останки в воды реки Кубань.
Следующий 11-летний участник турклуба пропал в Невинномысске два года спустя — в 1975 году. Родители школьника знали, что в тот день мальчик собирался в Донской лес на съемки какого-то фильма — он сам сообщил им об этом и попросил купить новые плавки. Но отец и мать Андрея Погосяна не придали этому значения. А милиционеры, которые приняли заявление и приступили к поискам мальчика, даже не подумали связать исчезновение Погосяна с пропажей предыдущей жертвы.
А в 1980 году Сливко убил свою очередную жертву — 13-летнего Сережу Фатнева.
Как Сливко удалось раскрыть
Однажды Сливко вместе с воспитанниками уехал на море, как раз в это время к нему нагрянули следователи. Как позже расскажет сам убийца, во время этой поездки он безуспешно пытался покончить с собой — его заела совесть. А пока Сливко отсутствовал в городе, следователь, ведущий дело очередной жертвы, ушел в отпуск и передал его помощнице прокурора Тамаре Лангуевой.
Именно благодаря Лангуевой расследование начало успешный путь. Пользуясь отсутствием Сливко, Лангуева начала подробно опрашивать всех участников турклуба. Подростки беседовали с неохотой, однако все же рассказали помощнице прокурора некоторые подробности о съемках кино своим учителем.
Как стало известно позже, маньяк Сливко снимал якобы сказки про Бабу-ягу, фашистов, индейцев. Главным во всех его постановках было то, что по сценарию персонажи часто отправлялись на виселицу. И вдруг во время очередной беседы один из мальчиков признался Тамаре Лангуевой — он с подачи Анатолия действительно провисел в петле шесть минут, а как выжил — не понимает.
Лангуева в итоге докопалась до суровой истины: когда глава «Чергида» лично звал одного конкретного ребенка на «киносъемку», то для юного актера это обычно означало верную смерть, ведь он был повешенным в течение 10-15 минут. Уже на следствии выяснится, что тела маньяк расчленял и закапывал, а окровавленную одежду сжигал.
«Вы пожалеете об этом»: как умер любимец советских пионеров и уважаемый депутат
Серийного убийцу Сливко задержали в 1985 году в турклубе «Чергид» прямо в его день рождения. Когда оперативники надели на задержанного наручники, он был страшно возмущен и напомнил им, что они схватили депутата Невинномысского горсовета, ударника труда и мастера спорта по горному туризму. Сливко грозил своими связями и обронил фразу: «Вы пожалеете об этом». Серийный убийца и маньяк Анатолий Сливко был расстрелян в сентябре 1989 года.
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Екатерина Коршунова