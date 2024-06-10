14 лет держал в плену и насиловал: Маньяк из Челябинска не признал вину в суде

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Челябинский маньяк. который 14 лет удерживал женщину в плену, не признал свою вину в суде, об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчина встретил свою жертву на железнодорожном вокзале в 2009 году. Он пригласил её в гости, но из дома уже не выпустил.
14 лет несчастная жила в заточение, на окна мучитель установил решётки. Периодически маньяк насиловал свою пленницу, сбежать ей удалось только в 2023 году. При этом личность потерпевшей ещё не установлена.
Следователи установили, что маньяк также причастен к убийству жительницы Челябинска.
10 июня в ходе судебного слушания обвиняемый заявил, что не признаёт свою вину. По его мнению, он был задержан «ни за что».
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14 лет несчастная жила в заточение, на окна мучитель установил решётки. Периодически маньяк насиловал свою пленницу, сбежать ей удалось только в 2023 году. При этом личность потерпевшей ещё не установлена.
Следователи установили, что маньяк также причастен к убийству жительницы Челябинска.
10 июня в ходе судебного слушания обвиняемый заявил, что не признаёт свою вину. По его мнению, он был задержан «ни за что».
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Евгения Парфентьева