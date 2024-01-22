Hurriyat опубликовало видео с четырьмя выжившими после крушения Falcon 10

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В сети появилось видео с четырьмя россиянами, выжившими после крушения бизнес-джета Falcon 10, кадры публикует афганское радио Hurriyat.
Напомним, 21 января на северо-востоке Афганистана потерпел крушение частный самолёт Falcon 10. Вечером в воскресенье четверых из шести находившихся на борта удалось обнаружить живыми.
По какой причине рухнул самолёт — доподлинно неизвестно, однако, по информации источника «РЕН ТВ», у бизнес-джета отказали оба двигателя. Судно следовало на запасной аэродром в Душанбе, чтобы дозаправиться, однако, потерпело крушение добраться туда командир корабля не смог.
По информации Hurriyat, четверых выживших успешно эвакуировали с места катастрофы. Отмечается, что они находятся в удовлетворительном состоянии.
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По какой причине рухнул самолёт — доподлинно неизвестно, однако, по информации источника «РЕН ТВ», у бизнес-джета отказали оба двигателя. Судно следовало на запасной аэродром в Душанбе, чтобы дозаправиться, однако, потерпело крушение добраться туда командир корабля не смог.
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Евгения Парфентьева