Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане

Фото: iStock/undefined undefined
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела в связи с крушением самолета Falcon 10 в Афганистане, который следовал в Россию. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Росавиация предварительно сообщила, что самолет Falcon, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов РФ, потерпел крушение в Афганистане.
На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира, выполняющих чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) в Жуковский с транзитным пунктом в Ташкенте.
Ассоциация туроператоров России уточнила, что среди пассажиров была семейная пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы.
Читайте также:
Выживший в авиакатастрофе в Афганистане добрался до села и попросил о помощи
В Афганистане нашли самолет Falcon 10, четыре человека выжили
Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета рассказал о рейсе
На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира, выполняющих чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) в Жуковский с транзитным пунктом в Ташкенте.
Читайте также:
Выживший в авиакатастрофе в Афганистане добрался до села и попросил о помощи
В Афганистане нашли самолет Falcon 10, четыре человека выжили
Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета рассказал о рейсе
Артем Кузьмин