Директором компании «Атлетик групп» является экс-жена погибшего пилота Falcon 10

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Гендиректором компании ООО «Атлетик групп», которой принадлежит разбившийся в Афганистане Falcon 10, является Екатерина Агапова- бывшая жена пилота Аркадия Грачева, управлявшего самолетом.
Об этом РЕН ТВ сообщила мать пилота Лидия Грачева.
Ранее сообщалось, что российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.
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В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска
У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя
«Мы не общаемся, поэтому я никакой информации не могу сказать. Он эту информацию всю от нас скрывал, мы ничего не знали. Знали, что они разошлись и все. И он сказал: «Я ничего говорить не буду», – сказала Лидия Грачева.
Подробности приводит источник РИА Новости.
«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», —рассказал собеседник агентства.Также известно, что в разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска. Супруги Анна и Анатолий Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря. Там женщина заболела и лечилась в больнице в Паттайе. Врачи решили подключить женщину к ИВЛ и госпитализировать её в Россию. Для этого заказали самолёт.
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Самолет, разбившейся в Афганистане, выполнял медицинский рейс
В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска
У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя
Мария Фирсова