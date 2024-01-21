Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Директором компании «Атлетик групп» является экс-жена погибшего пилота Falcon 10

Директором компании «Атлетик групп» является экс-жена погибшего пилота Falcon 10

21 января 2024, 15:49
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Гендиректором компании ООО «Атлетик групп», которой принадлежит разбившийся в Афганистане Falcon 10, является Екатерина Агапова- бывшая жена пилота Аркадия Грачева, управлявшего самолетом.
Об этом РЕН ТВ сообщила мать пилота Лидия Грачева.

«Мы не общаемся, поэтому я никакой информации не могу сказать. Он эту информацию всю от нас скрывал, мы ничего не знали. Знали, что они разошлись и все. И он сказал: «Я ничего говорить не буду», – сказала Лидия Грачева.

Ранее сообщалось, что российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», —рассказал собеседник агентства.
Также известно, что в разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска. Супруги Анна и Анатолий Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря. Там женщина заболела и лечилась в больнице в Паттайе. Врачи решили подключить женщину к ИВЛ и госпитализировать её в Россию. Для этого заказали самолёт.

Читайте также:

Самолет, разбившейся в Афганистане, выполнял медицинский рейс

В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска

У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя
#самолет
#происшествие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Терминал «Новатэка» в Усть-Луге остановил работу после пожара
21 января 2024, 15:24

Фото: iStock/Distortion Media

Технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге приостановили. Об этом сообщили в компании.
Отмечается, что оперативный штаб, созданный для устранения последствий, продолжает свою работу. По информации источника, пострадавших из-за возгорания нет, весь персонал удалось вовремя эвакуировать.

Напомним, сегодня, 21 января, пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.

Читайте также:

«Новатэк» назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге

В Сети появилось видео пожара на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области

Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России
#пожар
#видео
#компании
#возгорание
#оперативный штаб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирске подростки избили и изрезали ножом прохожих
21 января 2024, 14:22

Фото: istockphoto/AlexLinch

В Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих.
Об этом сообщили в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».

О случившемся рассказала дочь пострадавших. По её словам, нападение случилось ночью 20 января рядом с домом на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.

По информации девушки, компания из четырех подростков совершила нападение на её родителей. Парни распылили в супружескую пару перцовый баллончик и изрезали их ножом. Семья планирует обратиться с заявлением в полицию. Личности нападавших пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в Белгороде под арестом оказались шестеро участников преступной группировки, которая нападала на прохожих. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.

Двоим арестованным членам банды предъявили обвинения в покушении и разжигании национальной вражды. Остальные проходят по статье «Хулиганство». На причастность к нападениям проверяют ещё двоих 17-летних жителей Белгорода.

Читайте также:

На тренера клуба КХЛ Леонтьева напал неизвестный

В Белгороде задержали всех членов банды, нападавшей на прохожих

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения студентов из Египта на пермяка
#происшествие
#нападение
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Новатэк» назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
«Новатэк»: пожар на терминале в Усть-Луге произошел из-за внешнего воздействия
21 января 2024, 13:18

Фото: iStock/sarawutk

Технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге приостановлен. Об этом сообщили в компании.
По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия. Сообщается, что был создан оперативный штаб для устранения последствий возгорания.

Пострадавших в результате пожара нет. Весь персонал был вовремя эвакуирован.

Напомним, сегодня, 21 января, пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек».

Ранее сообщалось, что ​13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли.

Читайте также:

В Сети появилось видео пожара на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области

У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя

Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России
#пожар
#видео
#компании
#возгорание
#оперативный штаб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска
21 января 2024, 13:13

Фото: istockphoto/Gudella

Супружеская пара, летевшая на самолёте Falcon, который разбился в Афганистане, из Волгодонска.
SHOT пишет, что супруги Анна и Анатолий Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря. Там женщина заболела и лечилась в больнице в Паттайе. Врачи решили подключить женщину к ИВЛ и госпитализировать её в Россию. Для этого заказали самолёт.

Анатолий Евсюков является предпринимателем. Он открыл в Волгодонске рынки «Машенька» в 1999 году, «Авангард» «Анна».
В июле 2014 года он получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году Анатолия Евсюкова наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».

Всего на борту находилось 6 человек.

ТАСС пишет, что причиной крушения частного самолета в Афганистане явилась техническая неисправность, а именно отказ двух двигателей. Диспетчерам, пишет РЕН ТВ, доложили в первый раз об отказе правого двигателя в 17:19 (по мск), а через минуту отказал левый. Спустя 5 минут самолет пропал с радаров в 161 км от Душанбе.

Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра. Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.

Читайте также:

У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя

Самолет, разбившейся в Афганистане, выполнял медицинский рейс

Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России
#крушение
#самолет
#супруги
#семья
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолет, разбившейся в Афганистане, выполнял медицинский рейс
21 января 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Diy13

Российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», —рассказал собеседник агентства.
ТАСС пишет, что причиной крушения частного самолета в Афганистане явилась техническая неисправность, а именно отказ двух двигателей. Диспетчерам, пишет РЕН ТВ, доложили в первый раз об отказе правого двигателя в 17:19 (по мск), а через минуту отказал левый. Спустя 5 минут самолет пропал с радаров в 161 км от Душанбе. Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра.

Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.

Читайте также:

У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян
#самолет
#аварии
#происшествие
#афганистан
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Баренцевом море на российском траулере взорвалась турбина двигателя
21 января 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Взрыв турбины главного двигателя произошёл на одном из новых траулеров в Баренцевом море.
«СеверПост», ссылаясь на осведомленный источник, сообщает, что взрыв произошёл на траулере-процессоре «Баренцево море», принадлежащем «Архангельскому траловому флоту», который входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК).

В результате происшествия никто не пострадал, судно к ночи доставят в Мурманск на буксире.

Ранее сообщалось, что российским морякам, которых удерживают из-за финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, платят зарплату, и они могут сходить на берег. Об этом рассказали РИА Новости в МИД РФ. На рыболовецком судне Volopas, удерживаемом в Мапуту (столица Мозамбика), находятся пять человек, двое из которых, в их числе капитан судна – россияне. Люди оказались заложниками финансово-имущественного спора, который возник между компанией-судовладельцем и мозамбикской фирмой-агентом.

Читайте также:

МИД: Моряки, которых удерживают в Мапуту, получают зарплату и сходят на берег

В Сухуме из-за пожара в картинной галерее сгорели тысячи картин

«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском
#море
#происшествие
#россия
#авария
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во время марафона умер один участник, более 800 получили травмы
21 января 2024, 11:47

Фото: istockphoto/JaySi

В Гонконге во время марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon один человек умер, 842 получили травмы.
Радиостанция RTHK сообщает, что в завершении 42-километрового забега один из участников, 30-летний мужчина, потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Его госпитализировали, но он умер.

Также в больницы доставили более 30 участников. Всего травмировались 842 участника забега. Многие из них получили ушибы и растяжения.

Ранее сообщалось, что труп 9-месячной девочки обнаружили в квартире на Тихоокеанской улице в Парголово в Санкт-Петербурге. РЕН ТВ пишет, что 22-летняя мать утром 20 января вышла из дома по делам и оставила девочку и её годовалого брата дома с подругой. По словам матери, она вернулась домой и обнаружила тело дочери между кроватью и стеной.

Читайте также:

В питерской квартире обнаружили труп 9-месячной девочки

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов
#марафон
#бег
#спорт
#происшествие
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя
21 января 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Причиной крушения частного самолета в Афганистане, по предварительной версии, стал отказ двух двигателей
ТАСС пишет, что причиной крушения частного самолета в Афганистане явилась техническая неисправность, а именно отказ двух двигателей. Диспетчерам, пишет РЕН ТВ, доложили в первый раз об отказе правого двигателя в 17:19 (по мск), а через минуту отказал левый. Спустя 5 минут самолет пропал с радаров в 161 км от Душанбе.

Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра. Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.

На борту были шесть человек, двое из которых россияне. Самолет Falcon 10 производит французская компания Dassault Aviation в 1978 году.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан.

Читайте также:

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян

Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России
#самолет
#крушение
#новости
#происшествие
#афганистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России
21 января 2024, 11:05

Фото: iStock/Sitikka

Пропавший в Афганистане самолет Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России. Об этом сообщили в Росавиации.
Сообщается, что самолет мог иметь технические неисправности. Судно потерпело крушение в горах афганской провинции Бадахшан.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира.

Двое граждан России находились на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета. По предварительным данным, все пассажиры воздушного судна погибли.

Читайте также:

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян

Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области
#самолет
#бизнес
#судно
#пассажиры
#человек
#авиакомпании
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф