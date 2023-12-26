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Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море

26 декабря 2023, 22:59
Фото: iStock/Mltz

Фото: iStock/Mltz

Хуситское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, взяло на себя ответственность за обстрел в Красном море контейнеровоза MSC United под флагом Либерии. Об этом пишет РИА Новости.

«Вооруженные силы «Ансар Алла» поразили противокорабельными ракетами судно MSC United, которое отказалось свернуть с намеченного курса после трехкратных предупреждений», — сообщил представитель ВС хуситов Яхья.

Он подчеркнул, что хуситы не нарушали движения судов в Красном море, так как их действия направлены исключительно на корабли, которые имеют непосредственное отношение к Израилю.

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В Екатеринбурге при пожаре в сауне торгового центра пострадал ребёнок
26 декабря 2023, 22:17

Фото: iStock/sarawutk

В торговом центре Екатеринбурга загорелась сауна, в результате чего пострадала девочка-подросток, об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По информации ведомства, возгорание произошло 26 декабря в фитнес-клубе, расположенном в торговом центре «Парк Хаус». Находившаяся в момент пожара в сауне 13-летняя девочка надышалась продуктами горения.

«В настоящее время она (пострадавшая) обследуется в учреждении здравоохранения», — прокомментировали ситуацию в «КП-Екатеринбург» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Сообщается, что из горящего ТЦ успешно эвакуировали 150 человек, в том числе 15 детей. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.

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В Чувашии КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку
26 декабря 2023, 21:56

Фото: iStock/Steven White

В Чувашии десятилетняя девочка погибла под колёсами КамАЗа, об этом сообщили в региональном МВД.
По информации ведомства, трагедия произошла 26 декабря около 15 часов дня в посёлке Урмары на улице Заводской.

Грузовой автомобиль отъезжал от предприятия и совершил наезд на десятилетнюю девочку. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что 53-летний водитель КамАЗа был трезв, однако, выяснилось, что у него отсутствовало страховое свидетельство.

В Telegram-канале министерства внутренних дел республики уточнили, что продолжают устанавливать обстоятельства гибели несовершеннолетней.

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В Орехово-Зуеве видеокамера «Безопасного региона» помогла задержать вандалов
26 декабря 2023, 21:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Орехово-Зуеве камера «Безопасного региона» помогла найти и задержать вандалов. Об этом рассказал руководитель Главного управление региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.
Подростки взорвали урну у пешеходного моста и убежали. Просмотрев записи камер, полицейские установили виновников и отследили место их проживания. Теперь ученикам девятого класса предстоит общение с правоохранителями, а родителям, скорее всего, придётся возместить ущерб городскому округу.
«Система «Безопасный регион» работает в муниципалитете с 2016 года. За безопасностью в Орехово-Зуеве следят 2 758 видеокамер. Систему активно используют сотрудники правоохранительных органов для выявления правонарушителей и привлечения их к ответственности», – отметил Карасёв.
Он напомнил, что, если несовершеннолетний причиняет ущерб имуществу, материальную ответственность несут его родители.

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Мужчина открыл стрельбу по водителям на трассе в Подмосковье
МВД: мужчина открыл стрельбу по другим водителям на трассе в Подмосковье
26 декабря 2023, 21:47

Фото: iStock/nixki

Водитель открыл стрельбу после конфликта с другим автомобилистом на трассе «М-2». Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области.
Отмечается, что 25 декабря житель Москвы заявил в полицию о том, что на дороге М-2 «Крым» водитель одного из автомобилей открыл стрельбу.

В ведомстве предположили, что между водителями мог произойти конфликт на дороге. В ходе разборок один из них произвёл выстрел в сторону автомобиля второго водителя. После этого он попытался скрыться.

Сотрудникам ГИБДД удалось догнать стрелка. Им оказался житель подмосковного Протвино 2001 года рождения. У него изъяли пистолет, в котором отсутствовали патроны.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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На соревнованиях в Калининграде подрались матери гимнасток
26 декабря 2023, 21:38

Фото: iStock/Akintevs

В Калининграде две матери подрались на детских соревнованиях по гимнастике, об этом сообщает МВД по региону.
По информации СМИ, детские соревнования по гимнастике проходили на Тихоокеанской улице.

Между двумя женщинами произошёл конфликт, на какой почве — не уточняется. В результате, 36-летняя женщина схватила за кисть свою 39-летнюю оппонентку и сильно вывернула ей руку. Пострадавшей пришлось обращаться в больницу.

В медучреждении у 39-летней матери диагностировали перелом пальца. Женщина написала заявление в полицию.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровья средней степени тяжести.

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Владимиров: При взрыве газа в пекарне Ставрополя пострадали семь человек
26 декабря 2023, 21:19

Фото: iStock/Kileman

В результате взрыва газа в пекарне Ставрополя пострадали семь человек, об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своём Telegram-канале.
Взрыв газовоздушной смести прогремел вечером 26 декабря на улице Серова в городе Ставрополь. Взрывной волной была разрушена кровля здания на площади в 150 квадратных метров.

«В результате происшествия пострадали 7 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести. Они госпитализированы, с ними работают врачи», — прокомментировал ситуацию Владимиров.

Он также подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, оказывая помощью пострадавшим.

В прокуратуре региона заявили, что проведут проверку и установят виновных в случившемся лиц.

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Полковнику Волкову требуют дать срок за неэффективную защиту Крымского моста
26 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/gutaper

Гособвинение запросило лишить свободы экс-главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о неэффективной защите Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе прения сторон прокурор потребовал вынести приговор в отношении Волкова в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также звания и госнаград. Также в требования входит запрет на занятие Волковым должностей, которые связаны с организационно-распределительными функциями.

Полковник, в свою очередь, полностью отрицает свою вину, заявляя, что действовал по установленному законодательному порядку.

Напомним, что Сергей Волков обвиняется в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками в районе Крымского моста. Версия следствия гласит, что он мог специально приобрести такое оборудование, которое не справится с украинскими БПЛА. Ущерб по делу оценивается в 395 миллионов рублей.

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У рынка «Садовод» задержали мигрантов с российскими паспортами
26 декабря 2023, 21:08

Фото: iStock/Yingko

У столичного рынка «Садовод» задержали мигрантов с российскими паспортами, которые не встали на воинский учёт, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету.
По информации источника издания, задержание произошло 26 декабря. Сотрудники 51-го военного следственного отдела СК совместно с сотрудниками МВД задержали шестерых мигрантов в районе рынка «Садовод».

У задержанных были при себе российские паспорта, однако, как выяснилось, они не встали на учёт в военный комиссариат.

«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Он также подчеркнул, что российские правоохранительные органы активно работают над выявлением лиц, которые приезжают в РФ на заработки, получают гражданство, однако, вставать на воинский учёт не спешат.

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МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида
26 декабря 2023, 20:58

Фото: iStock/???? ??????

МВД России объявило в розыск российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, живущих в США. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в отношении вице-чемпиона Олимпийских игр в Токио Сергея Биду и его жены, призёрки чемпионатов мира Виолетты Биду возбуждено уголовное дело. Однако не уточняется, по какой статье.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск командующего ВВС ВСУ Николая Олещука. Его разыскивают по статье УК РФ о совершении террористического акта организованной группой, который повлёк за собой причинение имущественного ущерба или повлекший иные последствия.

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