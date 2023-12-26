Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море

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Хуситское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, взяло на себя ответственность за обстрел в Красном море контейнеровоза MSC United под флагом Либерии. Об этом пишет РИА Новости.
«Вооруженные силы «Ансар Алла» поразили противокорабельными ракетами судно MSC United, которое отказалось свернуть с намеченного курса после трехкратных предупреждений», — сообщил представитель ВС хуситов Яхья.
Он подчеркнул, что хуситы не нарушали движения судов в Красном море, так как их действия направлены исключительно на корабли, которые имеют непосредственное отношение к Израилю.
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Диана Аванесян