Хуситы направили две ракеты в Красное море

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Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили две ракеты в Красное море.
Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). Данная информация появилась на странице ведомства в социальной сети X. Сообщается, что баллистические ракеты не задели корабли.
Известно, что 23 декабря американский эсминец USS Laboon ликвидировал четыре дрона, которые были запущены хуситами. Никто не пострадал.
Ранее йеменские хуситы сообщал, что планируют препятствовать судам, которые следуют в Израиль. Яхья Сариа из движения «Ансар Аллах» сказал, что, если сектору Газа не передадут необходимые медикаменты и продукты, то данные суда станут законной целью для хуситов.
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Известно, что 23 декабря американский эсминец USS Laboon ликвидировал четыре дрона, которые были запущены хуситами. Никто не пострадал.
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Мария Фирсова