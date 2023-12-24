Хуситы направили две ракеты в Красное море

Вина за провал украинского контрнаступления лежит на Западе, поскольку тот не обеспечил войска всем необходимым для проведения операции, считает бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Silicon Curtain.