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«И не такое запускали»: Приехавшему в отпуск бойцу СВО едва не оторвало руку фейерверком

В Москве боец спецоперации получил взрывное ранение руки из-за взрыва фейерверка
02 февраля 2024, 10:34
Фото: istock / DarthArt

Фото: istock / DarthArt

Военный отметил отпуск из зоны спецоперации запуском фейерверка и оказался в больнице. Как сообщает Телеграм-канал Baza, 30 января Сергей приехал в Троицк, где встретился с отцом. После отдыха они направились в магазин за фейерверками, чтобы как следует отпраздновать приезд мужчины.

Они приобрели два фейерверка серии «Звёздные войны» и пошли на Центральную улицу, чтобы устроить салют. Отец и сын не прочли инструкцию по технике безопасности и Сергей запустил салют прямо из рук. Военного немедленно госпитализировали в травматологическое отделение одной из больниц Москвы со взрывной раной правой кисти.

Сотрудники правоохранительных органов проверили место проживания военнослужащего, других фейерверков не нашли.


Военный на вопрос, зачем было так рисковать, заявил: «И не такое запускали».

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#фейерверк
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В Ленобласти 25-летняя учительница завела роман с 11-летним учеником
В Ленобласти задержали учительницу за роман с 11-летним учеником
02 февраля 2024, 11:13

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Ленинградской области задержали 25-летнюю учительницу начальных классов за роман с 11-летним учеником четвертого класса. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, мать мальчика увидела его переписку с учительницей, которая носила сексуальный характер. Тогда ребенок рассказал родительнице, что учитель оставляла его после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь. Кроме того, они обменивались откровенными фотографиями в переписке в соцсетях. Подобное общение продолжалось несколько месяцев.

Мать мальчика обратилась в полицию, после чего учительницу задержали. По ее словам, мальчик сам к ней проявлял интерес. По данному факту возбуждено уголовное дело. Если женщину признают виновной, то ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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#ребёнок
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#школьники
#мать
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В Приамурье восьмилетний мальчик играл с зажигалкой и устроил пожар в квартире
02 февраля 2024, 10:15

Фото: istock / bee32

В поселке Прогресс Амурской области восьмилетний мальчик играл с зажигалкой и случайно спалил двухкомнатную квартиру. О происшествия сообщает МЧС России по Приамурью.

Возгорание произошла 31 января. Ребенок нашел зажигалку и решил поиграть с ней. В это время мать находилась в другой комнате с другими детьми. Женщина почувствовала запах гари, вывела детей из помещения и попыталась устранить огонь сама. Однако ей не удалось справиться с огнём, и пришлось вызывать спасателей.

В итоге квартира сгорела, пятерых жильцов дома эвакуировали из-за сильного задымления. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадало

До этого сообщалось, что крупный пожар на мясном предприятии в Пушкине локализован. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ребёнок
#мчс
#возгорание
#мальчик
#пожар
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В частном доме в Воскресенске нашли более 2 кг марихуаны
02 февраля 2024, 09:13

Фото: скринщот видео пресс-служба ГУ МВД по МО

Более двух килограммов марихуаны обнаружили полицейские в частном доме в селе Юрасово на территории городского округа Воскресенк, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске на втором этаже дома полиция нашла пластиковые вёдра, коробки и бумажный свёрток, наполненные веществом растительного происхождения. Исследование показало, что вещество является марихуаной, общая масса наркотика составила более двух килограммов», — говорится в сообщении.
Жилец дома — 57-летний приезжий из Рязанской области — рассказал, что купил в интернете семена конопли, весной посадил их, вырастил, а потом срезал, высушил и хранил для личного употребления.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и отпустили под подписку о невыезде.

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#воскресенск
#наркотики
#криминал
#полиция
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Стало известно о наказании врача, которая смеялась над ребёнком погибшего на спецоперации
В Москве на терапевта, насмехавшейся над сыном погибшего на СВО, заведут дело
02 февраля 2024, 08:58

Фото: istock / Akintevs

На терапевта московской поликлиники № 140, которая насмехалась над сыном погибшего на спецоперации, заведут уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Об этом рассказала мама мальчика Телеграм-каналу Mash.

34-летняя мать Анастасия рассказала, что будет уволен главный врач больницы, пытавшийся замять историю. Главврач делал вид, что сотрудница учреждения не говорила семилетнему ребёнку, что его погибший в зоне спецоперации отец — «законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама».

Пострадавшая поделилась, что после шумихи с ней связались сотрудники правоохранительных органов и заверили, что будет возбуждено уголовное дело. С ребенком сейчас занимается психолог, объясняя, что не все взрослые хорошие.

Подробнее об инциденте читайте в нашем материале.

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#погибший
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Отец по просьбе новой знакомой отправил фото малолетнего голого сына и получил статью
Свердловчанину вменяют статью за отправку снимков голого маленького сына знакомой
02 февраля 2024, 08:25

Фото: istock / Irina_Geo

В Нижнем Тагиле отец фотографировал малолетнего сына голым по просьбе девушки с сайта знакомств. Об этом сообщает Телеграм-канала Ural Mash.

По данным издания, Дмитрий познакомился с Кариной в Сети. Женщина приглашала его на свидание в лес и предлагала обменяться интимными фотографиями. Мужчина прислал ей снимки и мимолетом сказал, что рядом с ним находится восьмилетний сын, после чего женщина просила фото голого ребенка. Якобы, у нее тоже есть дочь и она покажет ее в ответ.

Ни в чем не смутившийся Дмитрий отправил ей фото. Выяснилось, что издевалась Карина серийно — на неё писал заявление другой мужчина, получавший такие же просьбы, которые затем перерастали в шантаж.

Теперь горе-отцу вменяют статью за использование несовершеннолетнего для порнографии. По ней грозит срок от 3-х до 10-ти лет.

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#женщина
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#отец
#мужчина
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#сын
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Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине
Посольство России: Россиянина Чуркина задержали в Аргентине по запросу Украины
02 февраля 2024, 08:06

Фото: istock / Rawf8

Россиянин, которого по запросу Украины задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из государства. Об этом информирует РИА Новости.
По информации Госбюро расследований Украины, задержанный является сыном российского бизнесмена Игоря Чуркина. В ведомстве заявили, что молодой человек путем обмана пытался сохранить бизнес на Украине за счет государственного банка. Владелец ООО «Львовские автобусные заводы» взял кредит на крупную сумму под залог имущества, потратил средства на свое усмотрение и после не вернул деньги, но и лишаться имущество не хотел.

Бизнесмен придумал схему, в которой проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком блокируется. Он намеренно подал ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Отмечается, что обвинения были в придуманном особо тяжком правонарушении.

В настоящий момент решает вопрос об экстрадиции мужчины на Украину.

«Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин», — заявила заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.
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#бизнес
#имущество
#кредит
#правонарушения
#посольство
#аргентина
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Более 165 человек пострадали и двое погибли при взрыве на газозаправке в Кении
02 февраля 2024, 05:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощнейший взрыв прогремел на газозаправочной станции в столице Кении Найроби. Предварительно, погибло два человека и ещё 165 госпитализированы, сообщает телеканал «Звезда»




Местные СМИ пишут, что на месте ведутся спасательные работы. Причины произошедшего выясняются.

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#взрыв
#газ
#пострадавшие
#погибшие
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Информатор WikiLeaks и экс-сотрудник ЦРУ Шульте приговорен к 40 годам тюрьмы
02 февраля 2024, 05:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший инженер-программист ЦРУ и информатор портала Wikileaks Джошуа Шульте осуждён в США за крупнейшую кражу секретной информации в истории агентства. По информации газеты The Guardian, Шульте приговорили к 40 годам тюремного заключения за шпионаж, компьютерный взлом, неуважение к суду и детскую порнографию.
«Джошуа Шульте предал свою страну, совершив одни из самых наглых и отвратительных преступлений шпионажа в американской истории <...> Он проведет 40 лет за решеткой — там, где ему и место», — заявил Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка.

При этом, как пишет издание, судья отказался назначить для Шульте пожизненный срок, как того требовала прокуратура.

Подсудимый был признан виновным в передаче секретных материалов агентству WikiLeaks после так называемой «утечки из Убежища 7». В результате Шульте получил тысячи изображений и видеозаписей сексуального насилия над детьми, которые позже найдут при обыске в его квартире.

Утечка, названная WikiLeaks «Убежище 7», подняла вопросы о неспособности американских шпионских агентств защитить секретные документы в эпоху цифровых технологий. В обнародованных агентством документах подробно описываются инструменты, которые ЦРУ использует для взлома телефонов, коммуникационных приложений и других электронных устройств.

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#приговор
#сша
#программирование
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РЕН ТВ: В Ленобласти жена и дети прожили больше трёх лет бок о бок с мумией
02 февраля 2024, 04:47

Фото: iStock/fesign

В Ленинградской области жена и четверо детей более трех лет прожили бок о бок с мумифицированным телом мужа и отца в Ленобласти. Подробности сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Мумия главы семейства была обнаружена социальными работниками при проверке жилищных условий. Удалось установить, что в 2020 году мужчина в ходе ссоры с супругой заявил, что лучше умрёт, и упал на пол. «Притворяющегося», по словам матери, отца положили на кровать, однако в сознание он больше так и не пришёл.

Следователи предполагают, что женщина могла сама убить своего мужа. Известно, что женщина запретила старшей дочери говорить о произошедшем, угрожая в противном случае отправить девочку в детский дом. Кроме того, мать продолжала спать в одной постели с замотанным в одеяло телом супруга, и, по данным РЕН ТВ, довольно долго наблюдалась у психиатра.

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#труп
#семья
#ленинградская область
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