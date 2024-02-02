«И не такое запускали»: Приехавшему в отпуск бойцу СВО едва не оторвало руку фейерверком

Военный отметил отпуск из зоны спецоперации запуском фейерверка и оказался в больнице. Как сообщает Телеграм-канал Baza, 30 января Сергей приехал в Троицк, где встретился с отцом. После отдыха они направились в магазин за фейерверками, чтобы как следует отпраздновать приезд мужчины.