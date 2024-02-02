«И не такое запускали»: Приехавшему в отпуск бойцу СВО едва не оторвало руку фейерверком

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Военный отметил отпуск из зоны спецоперации запуском фейерверка и оказался в больнице. Как сообщает Телеграм-канал Baza, 30 января Сергей приехал в Троицк, где встретился с отцом. После отдыха они направились в магазин за фейерверками, чтобы как следует отпраздновать приезд мужчины.
Они приобрели два фейерверка серии «Звёздные войны» и пошли на Центральную улицу, чтобы устроить салют. Отец и сын не прочли инструкцию по технике безопасности и Сергей запустил салют прямо из рук. Военного немедленно госпитализировали в травматологическое отделение одной из больниц Москвы со взрывной раной правой кисти.
Сотрудники правоохранительных органов проверили место проживания военнослужащего, других фейерверков не нашли.
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