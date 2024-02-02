РЕН ТВ: В Ленобласти жена и дети прожили больше трёх лет бок о бок с мумией

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В Ленинградской области жена и четверо детей более трех лет прожили бок о бок с мумифицированным телом мужа и отца в Ленобласти. Подробности сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Следователи предполагают, что женщина могла сама убить своего мужа. Известно, что женщина запретила старшей дочери говорить о произошедшем, угрожая в противном случае отправить девочку в детский дом. Кроме того, мать продолжала спать в одной постели с замотанным в одеяло телом супруга, и, по данным РЕН ТВ, довольно долго наблюдалась у психиатра.
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